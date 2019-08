"El VAR estuvo bien"

Isaac Fouto analizó en el Tiempo de Juego Asturias las jugadas polémicas del Girona-Sporting. Sobre la tarjeta roja a Damián Pérez, el periodista de COPE y GOL no tiene dudas: "He tenido clara la expulsión desde el primer momento, la he cantado en directo. Los jugadores todavía no entienden que, aunque no vayas a hacer daño, hay una serie de entradas que son imprudentes y peligrosas. Y eso se castiga. Estas son las directrices y estas acciones se están castigando".

Acerca del posible penalti de Unai Medina en los últimos instantes del partido, Fouto asegura que el árbitro acertó dejando seguir el juego. "La mano es involuntaria; el VAR la ha mirado, pero viene de su propio cuerpo, rebotada del propio jugador", explica el periodista en COPE Asturias.