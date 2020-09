"Vamos a intentar con todas nuestras fuerzas que haya Rally en octubre"

Los organizadores del Rally Princesa de Asturias siguen adelante con su idea de celebrar la prueba en este año 2020. "Son cosas que pasan, son imprevistos, por mucho que organices... Y este es uno de ellos". Se refiere Ulpiano Nosti, director de carrera del Rally, a la decisión del Gobierno de Asturias, que este lunes comunicó que, al menos de momento, no permite su celebración.

"Llevamos unas cuantas semanas hablando con la Consejería, adecuando el Rally con todos todos los protocolos, pensando solo en la parte deportiva, anulando los actos con público. Fue una sorpresa la resolución de la Consejería. Hemos pedido ver ese informe técnico para saber en qué falla el Rally y qué motivos hay para que no lo autoricen. Estamos a la espera de la respuesta y nosotros intentaremos reparar esas posibles modificaciones. Por eso se habla de aplazamiento y no de suspensión del Rally", explica Nosti.

El director de carrera asegura que el Rally Princesa cumple con todo lo necesario para combatir la actual situación. "Las pruebas en Orense y Ferrol, del Campeoanto de España, han dejado un comportamiento ejemplar de los espectadores. Se puede ver: todos con mascarilla, respetando la distancia social. No ha habido ni un positivo. Nosotros tenemos, gracias a un patrocinador, 16.000 mascarillas, geles, termómetros, pruebas PCR para utilizar si fuera necesario. Que no digan que no cumplimos. Somos una competición, no un evento o una feria; somos una competición oficial y cumplimos los protocolos a rajatabla. Esperamos poder celebrar el Rally a finales de octubre", asegura.

"Que no quepa la menor duda de que lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas. Lo pilotos y los espectadores se lo merecen. Y Asturias se merece también seguir contando con el Rally Princesa", añade Ulpiano Nosti.