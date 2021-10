"No vamos a estar con pocas revoluciones en el derbi"

El entrenador del Sporting, David Gallego, analiza el empate cosechado por los suyos en Lezama ante el Amorebieta y ya pone la vista en el derbi del próximo sábado ante el Real Oviedo.

¿EL PARTIDO DONDE MÁS INCÓMODOS HAN ESTADO?

“No nos hemos acabado de encontrar cómodos. Sin hacer un grandísimo partido, el equipo no se ha precipitado y ha intentado mantener la estructura, el orden. Cree hasta el final. Sabíamos que íbamos a tener alguna. La hemos metido. Tenemos que valorar este partido. Quiero felicitar al equipo por el esfuerzo. No ha sido lo bueno que pretendíamos que tenía que ser. Cuando no se puede ganar, el punto bienvenido sea. No nos lo han regalado”.

CAMBIOS

“Al final, si consideráis que con los cambios hemos estado mejor, es vuestra interpretación. Otro día han estado ellos y no hemos estado bien. Es una situación de dónde han estado las ventajas. El rival tenía una estructura de cinco defensas. Buscábamos fijar a esos centrales y buscar espacios entre líneas. Ha habido transiciones, pero no el último pase ha sido bueno. En la segunda parte hemos chutado dos veces a portería. Estoy encantado con los que han iniciado. Esta es la riqueza que tenemos en la plantilla. Te da posibilidades de hacer esas cosas. Hablamos de que ha salido bien porque hemos empatado”.

AMOREBIETA

“Soy respetuoso y no me gusta hablar del equipo rival porque tengo un compañero en el otro equipo. Pero esta historia de que son recién ascendidos… ahora son un equipo de Segunda. Los que juegan tienen hambre, ambición y cualidades. Son difíciles de batir. Lo que hacen, lo hacen bien. Solamente te puedo hablar bien del Amorebieta. No voy a comprar lo de modestia y recién ascendido. Es complicado. Son todos de Segunda División. Hay que profundizar mucho más. Honestamente, lo que hace, lo hace muy bien”.

CUATRO CAMBIOS EN EL ONCE

“Tenemos una gran plantilla. Los jugadores están al servicio del equipo. EN función de lo que nos proponga el rival, así actuamos. La plantilla es suficientemente amplia. No hay un equipo que con once consiga ningún objetivo. Consideramos que la plantilla tiene nivel para ir utilizando a uno o a otro”.

DERBI

“Es un partido señalado por el sportinguismo. Vamos con una ilusión tremenda. EL mejor regalo que podemos hacer a nuestra afición donde poca gente pudo ver al equipo. Queremos hacer un gran partido y que se sientan orgullosos de nosotros”.

APRENDIZAJE DE ANTERIORES DERBIS

“No tiene nada que ver lo anterior con esto. Tenemos otro perfil de jugadores y ellos, también. Si ahora jugáramos otra vez ante el Amorebieta, sería otra cosa. Lo vivimos sin público. Será novedoso. No puedo tener referencias respecto al año pasado. Todo depende de lo que vayamos viendo durante la semana. Estoy seguro de que con pocas revoluciones no vamos a estar. Tenemos que tener claro lo que nos pueden hacer y dónde nos pueden hacer daño. En cuanto al aspecto emocional, lo veremos durante la semana”.

AFICIÓN EN LEZAMA

“Es espectacular tenerla ahí. Te da un plus, te suma. Es una pasada. Los felicito y les deseo buen viaje. Les agradezco el apoyo que hemos tenido hoy. Quiero que también le den valor a ese punto”.

¿HAY FAVORITO PARA EL DERBI?

“Qué más da quien sea favorito. Yo quiero hacer buen partido, que tengamos claro qué nos vamos a encontrar y dónde podemos hacer daño al Oviedo. Lo demás, no suma ni resta”.

PÉRDIDAS DE BALÓN

“No han estado precisos, pero saben qué no debe pasar. Vamos a intentar que cada vez pase menos o no pase nunca. Es un juego y se toman decisiones. Hay que valorar cuándo el equipo está bien o cuando se empata cuando no se está bien. Hay que darle naturalidad. Es un juego. Son tantas circunstancias…”.

MARIÑO

“Los he felicitado por mantener la estructura, por creer hasta el final y he dado las gracias a todos. Les damos descanso mañana y el lunes, por todo lo que llevamos de trabajo. No he hablado con ninguno de manera individual”.