"Vamos a dar mérito a dónde estamos, a la trayectoria que tenemos y que sirva de aprendizaje"

El entrenador del Sporting, David Gallego, analiza el encuentro de Cartagonova, que supuso la segunda derrota de los suyos esta temporada.

ANÁLISIS

“Creo que vamos a coincidir todos. El equipo hace una primera parte buenísima, que entiende bien cómo superar su estructura de 4-5-1, que era lo difícil hoy. El equipo lo ha entendido a la perfección. Merecimos irnos por delante. En la segunda parte, cuando cambian la estructura, el equipo pierde el hilo. Es la peor segunda parte desde que estoy yo aquí. Felicito al rival, a seguir. Esto no nos va a penalizar en nada. Cuando pasan cosas así, si somos inteligentes, nos tiene que ayudar muchísimo. Para ver cómo preparar la siguiente semana, no generar dudas. Esto es un juego. Esto que nos ha pasado hoy, le pasa a cualquier equipo del mundo. Estoy enfadado y disgustado porque el equipo ha hecho una primera parte buenísima y la segunda no ha sido así. A pensar en el Valladolid. Veréis como poco a poco empezamos a valorar cuando digo que es difícil ganar en cualquier estadio”.

¿SE VEÍA VENIR TRAS LA PRIMERA PARTE?

“En la primera parte me fui muy contento, faltó acierto. No me ha gustado que, en la segunda parte que, simplemente por cambiarnos a otra estructura, que es lo que hace la mayoría de equipos, hayamos estado tan mal. Nos han comido, es una cuestión emocional. Sí ha habido momentos donde me ha dado la sensación de que no era capaz de sobreponerse a ello. Hay que trabajar eso. Los jugadores tienen derecho a no estar bien. Seguimos. Somos los mismos, trabajamos igual”.

DEBUT BERTO COMO TITULAR

“Bien. El trabajo no era fácil. Los puntas tenían que trabajar mucho y lo ha hecho bien. Es normal, le falta ritmo y partidos con balón. Cuando hemos decidido apostar por él era porque lo veíamos en condiciones. La única pega es que ha terminado con molestias en los gemelos. De lo que se le ha pedido, no tengo queja”.

¿PREOCUPA CANANCIO?

“No. Jugarán otros. No será excusa. Los demás equipos están igual. Aquí creemos en todos. Además, el Valladolid juega mañana. No será nunca ninguna excusa”.

OPINIÓN SOBRE EL CARTAGENA

“No soy nadie para profundizar en los equipos de compañeros de profesión. Están en un buen momento. A nivel emocional se encuentran bien y lo han demostrado en este partido. En la primera parte han estado superados, pero a raíz del cambio, han estado bien. Tienen buenos jugadores, buena plantilla y encima es rico a nivel táctico”.

CÓMO PREPARAR PRÓXIMO ENCUENTRO ANTE RIVAL EXIGENTE

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Después de un partido, descansamos, lo analizamos y preparamos el siguiente. Si ganamos, estamos más contentos. Es un proceso largo. Hay que ser consecuentes y, que tanto en las victorias y en la derrotas, el equipo siga su camino. Todos los equipos del mundo ganan, pierden y empatan. Que emocionalmente no nos afecte. Es la clave de este equipo. Nos tiene que servir como aprendizaje. Estoy convencido de que el equipo tiene unas ganas enormes de empezar el partido contra el Valladolid. Tenemos ganas de competir cada semana. Hay que preparar al equipo a nivel físico y a nivel de juego, pensando qué nos puede plantear el Valladolid”.

KRAVETS

“Ni he visto la jugada repetida, ni he hablado con él. Lo analizaremos como siempre. No ha pasado nada especial. Si miro Primera, Segunda, Segunda B o Tercera, algún equipo pierde. Hay que analizar bien lo pasado y que no entren dudas. Vamos a dar mérito a donde estamos, a la trayectoria que tenemos y que nos sirva de aprendizaje”.