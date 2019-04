Vallina sobre LaLiga y el Sporting: "Esperamos una disculpa con nuestros aficionados"

Jorge Menéndez Vallina, presidente del Real Oviedo, insiste en su mensaje hacia LaLiga. "Estamos esperando una petición de disculpas por lo menos. Nosotros nos equivocamos con la afición de la Unión Deportiva Las Palmas, que hubo un problema con uno de los bares, y rápidamente pedimos disculpas. Pensamos que así hay que actuar. Son errores que no hay que cometer; pero cuando se cometen, lo menos que puedes hacer es pedir disculpas", precisó el dirigente azul. Cuestionado por si ha habido algún tipo de relación con el Sporting, Vallina respondió: "No, no. Estamos esperando una disculpa con nuestros aficionados".