El entrenador del Real Oviedo, José Ángel Ziganda, ha respondido las preguntas de los periodistas en el final de la segunda semana de pretemporada.

CÓMO ESTÁ LA PLANTILLA

“La plantilla está bien. Esta semana ha aumentado la exigencia y hay alguno con alguna molestia y ha parado por precaución, pero no tenemos ningún contratiempo importante. La actitud es encomiable, una predisposición admirable, están muy concienciados, sentimos que han venido bien. Están entrenando todos, con más o menos molestias, pero lo están llevando bien. Por ahora no he notado nada diferente a una pretemporada normal”.

EL APARTADO FÍSICO

“Eso sí es diferente, estamos intentando medir cada día el ritmo de los entrenamientos, el tipo de sesiones que elaboramos; hay menos cantidad de jugadores, los esfuerzos son más repetitivos, hay que estar pendiente de todo. Lo valoramos todas las tardes y diseñamos las tareas día a día. Queremos contar con todos el primer día de LaLiga”.

ENTRENAMIENTOS EN GRUPOS

“Ya nos permite incluir matices de estilo de juego, de ideas, movimientos ofensivos. Falta gente (en las sesiones), pero sí nos permite dar apuntes con aspectos del juego que nos gustaría implementar cuando empiece la competición”.

CANTERANOS

“Estoy muy contento. Están con muchas ganas, ilusión, mucho nervio”.

FECHA DE INICIO

“Creo que el 12 de junio vamos a ir un pelín justos. Necesitamos dos semanas entrenando todos juntos. Eso sí, si jugar el día 12 nos sirve para liberar algún partido entre semana para poder entrenar, pues preferiría empezar el 12. Pero si empezar este día es para jugar domingo-miércoles sin pausa, sería precipitado y no ganaríamos nada”.

¿PARTIDOS DIFERENTES?

“Nosotros estamos muy centrados en el primer partido. No estamos para pensar si extrañamos algo, si no, si es diferente…”.

LA AUSENCIA DE AFICIÓN EN ALEMANIA

“Esa es la principal diferencia, se hace muy extraño. Falta la chispa, en cierto modo es decepcionante ver un partido así, pero entendemos que es la única manera de que podamos arrancar ahora. Tenemos que asumir este momento y que más adelante volvamos a la normalidad. No es fácil para nadie. Es muy triste. La gente buscará alternativas. No sé si apagará el volumen de la tele y pondrá la radio, que será más real, pero habrá que intentar que el partido se haga lo más ameno posible. Los partidos que pude ver (en la Bundesliga) fueron magníficos en cuanto a fútbol, ritmo, ocasiones, velocidad. Vi muchos partidos muy parecidos a los que se podía ver antes”.

¿PIERDE INFLUENCIA EL FACTOR CAMPO?

“Se eliminará un poco. Se hará todo más igualado. Inconscientemente, la presión de casa a veces te atenaza, te puede relajar también si piensas que el error no tendrá tanta importancia. Eso sí que va a cambiar. El ambiente, el jugar con tu público, esos momentos de presión… El publico sí que da un plus”.

¿PODRÁ CONTAR CON BÁRCENAS Y LOS OTROS CEDIDOS?

“La idea que tengo es disponer de todos los jugadores. En ese sentido, estoy muy contento”.

ASPECTO MENTAL

“No tenemos ninguna excusa para no estar centrados, preparados. Vamos dando pasos para que el fútbol vaya hacia adelante. Estamos entrenando, pronto competiremos y entonces no nos podremos despistar. Nos jugamos la permanencia, el futuro del club, no hay excusas de ningún tipo, hay que estar preparados al 100%”.