"El único mensaje en el vestuario es el de alcanzar al quinto"

El entrenador del Real Oviedo, José Ángel Ziganda, analiza la importante victoria azul en Santo Domingo, tras remontar al Alcorcón. Los azules siguen en zona de play off a falta de cinco partidos para el final.

Valoración

"El Alcorcón ha estado bien, incluso mejor que nosotros. Había igualdad y dentro de la igualdad ellos estaban mejor que nosotros. El equipo tiene espíritu y tiene buena dinámica. Nos hemos animado con el gol de Matheus, sabemos de sus condiciones. Hemos empuijado y a base de casta y de fe hemos sacado el partido, más que de fútbol. El partido era así, no era fácil. En estos momentos el Alcorcón no es el peor equipo de Segunda. Nos tenemos que quedar con el triunfo, a estas alturas hemos tenido otros partidos donde hemos estado mejor y no los hemos sacado".

Más por orgullo

"No hemos estado bien, pero lo bueno de esto es que, en diferentes escenarios, en resultados ajustados, lo estamos sacando adelante, por una cosa o por otra. A veces por fútbol y a veces por no dejar de intentarlo. Muy contento porque han sumado los que han entrado. Esto confirma el espíritu y la unión que hay, de respeto entre nosotros. Tenemos una plantilla responsable. Si hemos tenido premio, es la mayor alegría".

Brugman, Tarín y Lucas

"Lo de Brugman fue el sábado. Se le reprodujeron las molestias. Pensamos que no es mucho. Es algo muscular y no queremos arriesgar. No estaba convencido. Nos queda un mes importante. Si fuera el último partido, habría jugado. Lucas, parecido. Llevaba toda la semana con una molestia. Tenemos gente. Es una oportunidad de meter a Carlos. Lo de Rodri es por premiar a uno que no venía jugando. Sabemos de lo buen central que es David. No hay nada particular. Mi opinión sobre David es la misma que la vuestra".

Cinco victorias seguidas

"No es fácil lograr cinco victorias seguidas. Lo dije el otro día, es mirar al siguiente e ir día a día, preparar el próximo partido. Con la máxima seriedad y la máxima responsabilidad. No dejándote llevar por estas olas. El partido de hoy es bueno porque hemos ganado, pero sabemos que si no estamos bien cuesta mucho. Somos uno más de la categoría. Sabemos lo que cuesta todo".

¿Ha mirado la tabla, hace números?

"No. La verdad que no. El único mensaje en el vestuario es intentar pillar al quinto e ir a por él. No hay que mirar atrás. Perseguir y perseguir. No hay que pararse ni mirar atrás. Tenemos que ir a por el Girona. Si les apuramos y les cogemos, a por el siguiente. Es un mensaje de que no hay que pararse, sino trabajar. El objetivo es el último partido de Liga".

¿Qué aportaron Montiel, Rama, Pombo y Matheus?

"Son jugadores con una chispa especial. A veces un poco anárquicos, pero tienen ese golpe de genialidad. Hoy se ha podido ver. Nos ha venido bien porque una vez que se ha roto el partido, sabíamos que con espacios, yendo como iba el partido, nos podíamos aprovechar de ello. El Alcorcón se ha quedado con diez y hemos sido capaces de anotar el segundo. Son jugadores con esa calidad en el último tercio".

¿Es la victoria más celebrada?

"El envoltorio no es el mismo que el derbi, pero el contenido sí, los puntos valen igual y cuanto menos queda, más importante es ganar. Lo han celebrado fuera y en el vestuario. Como todos los días".

¿Mira al ascenso directo?

"A por el quinto hay que ir. Es el único objetivo".

Celebración de todos en el segundo gol. Unión.

"La convivencia es buenísima. Los resultados ayudan, pero cuando no eran tan buenos, también. Tenemos gente veterana, que sabe lo que es soportar no jugar. Están manteniendo bien al grupo y disfrutando. A algunos igual no les toca mucho. Pombo llevaba tiempo sin jugar, Matheus, también. Parece que si uno no juega, no aporta. Cada uno ha de aportar desde la posición en la que está. El grupo va en una dirección. Se aprietan y se animan entre ellos. Estamos alcanzando una racha que tampoco es casualidad".