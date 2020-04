Son más de 60 partidos sin perder en Liga. El Lealtad se encuentra en lo más alto de la tabla de la Tercera asturiana y para el equipo de Villaviciosa una temporada nula significaría una tremenda decepción. Por eso, tras la propuesta de la Federación Española para terminar la temporada en el fútbol no profesional, un halo de esperanza se cierne sobre el conjunto de Les Caleyes.

En concreto, el organismo presidido por Luis Rubiales pretende que en estas categorías –Segunda B y Tercera- no se produzcan descensos (lo cual otorgaría la permanencia en la categoría de bronce a los filiales del Oviedo y del Sporting, al Langreo y al Marino), pero sí ascensos. La fórmula sería a través de un ‘play off’ exprés y a partido único. Esta propuesta será trasladada a las federaciones territoriales para ultimar todos los detalles antes de tomar una decisión definitiva. Pese a ello, esta opción ha sido recibida de buen agrado en el club de Les Caleyes.

Su presidente, Pedro Menéndez, lo explica par COPE Asturias. “En el caso de anularlo todo, sería muy injusto. Son siete meses de trabajo, 28 jornadas, más de un tercio de Liga jugado. Si no tiene ningún valor, los únicos beneficiados serían los equipos que no cumplen objetivos, mientras que los que estamos en la zona alta no tendríamos ningún premio”, expone.

Por lo tanto, para el presidente maliayo, “esta opción, tras tanto tiempo parado, es un tiro al aire, pero al menos existe una oportunidad de jugar para ascender”. De momento, Lealtad, Llanera, Covadonga y Caudal ocupan las cuatro primeras posiciones de la tabla en Tercera División, con derecho a jugar la promoción, aunque más equipos podrían verse implicados en esta fase de ascenso exprés, incluso hasta el octavo clasificado. “¿Cómo será? Aún está todo en el aire, pero mientras tengas alguna opción no puedes decir que los siete meses anteriores no sirvieron para nada”, resume Pedro Menendez.