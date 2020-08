"Es una situación irreal, pero se optó por lo mejor"

Una situación atípica. Con todo preparado para jugar, el Lealtad tuvo que darse la vuelta hacia el Principado y no pudo disputar su encuentro ante el Alcoyano en la fase de repesca del 'play off' de ascenso a Segunda B. Un desenlace que para el presidente del club negrillo, Fran Cabal, “fue muy rápido. Al llegar a Las Rozas, mientras esperábamos, nos comunican tres positivos en un equipo. A partir de ahí, comienza a desencadenarse todo”, explica.

Cabal ha asegurado en Deportes COPE Asturias que lo vivido es “un poco irreal, desgraciadamente. No solamente en el tema fútbol, sino en la sociedad. Poco a poco y gracias a la información que nos dio la Federación, que se portó con nosotros de manera increíble, lo vamos asimilando”, apunta. Con la primera plantilla preparada para partir del hotel de concentración al estadio, una llamada al entrenador cambió todo. “El primer equipo estaba a punto de salir hacia el campo. Me pongo en contacto con Clemente y le cuento todo. Al principio, un poco de incredulidad. Finalmente, creo que se optó por la mejor solución. No es tema de dinero, hay que velar por la seguridad de las personas”, reconoce el técnico.

El Lealtad se mantiene a la espera de la Federación Española para ver si finalmente disputa o no el encuentro ante el Alcoyano. “No nos han transmitido nada. Nos toca esperar con tranquilidad”, apunta Fran Cabal. Eso sí, la primera plantilla no se ejercitará por el momento a la espera de cualquier novedad. “El equipo no puede entrenar. Se acaban los contratos de los jugadores, había gente con viajes, otros que se fueron a sus ciudades de origen. Tenemos un poco de incertidumbre con la plantilla”, reconoce el presidente.