"Es una situación desagradable, que solo se saca con trabajo y resultados"

Valoración del encuentro.

“Hubo ciertas dudas en momentos de la presión. Estábamos un poco desajustados. Fuimos a presionar un poco arriba, pero sufríamos y nos teníamos que echar hacia atrás. Nuestros hombres de banda, demasiados metros para recorrer hacia atrás. Cuando tuvimos la pelota, lo hicimos con paciencia, pero sin ocasiones. En la primera parte, no fue lo deseado. Nos encontramos con el gol en el último instante. Una desgracia. Al poner al Puma arriba, tuvimos más velocidad, verticalidad. Eso hizo mejorar al equipo. En la segunda parte fuimos superiores al rival hasta que hicimos el gol. Tuvimos ocasiones y luego se dio un partido de ida y vuelta. Las ocasiones cayeron de nuestro lado. Esta jugada desgraciada, en el último minuto, nos deja sin sumar. Es una situación desagradable. Solo se saca con trabajo y resultados. En el fútbol solamente vale ganar. Vamos a trabajar desde ya en la mejora del equipo y en la mejora de los resultados”.

¿Le cuesta al Sporting adaptarse a lo que quiere?

“Nos está costando, pero estamos en ese proceso. Lo que hemos visto en la segunda parte se asemeja a lo que queremos. Generando ocasiones en la segunda parte, tuvimos muchas transiciones para haber hecho más daño al rival. Tuvimos el disparo de Kravets para ponernos 1-2. Estamos en ese proceso de encontrar lo que queremos transmitir a los jugadores”.

¿Cómo se enfocan estas 12 jornadas?

“Se enfocan ganando, limpiado cabezas y quitando presión a los futbolistas. Tienen una responsabilidad enorme. Tenemos que darles todas las herramientas para liberarlos. Que el equipo consiga los resultados”.

¿El objetivo pasa por distanciarse del descenso?

“Siempre me escuchareis decir que el objetivo es ganar el próximo partido. Corregir los detalles para el próximo partido conseguir los tres puntos”.

¿Te has encontrado un equipo muy temeroso de esos errores?

“No es que tenga miedo a equivocarse, es que tienen sentido de la responsabilidad. Es un equipo comprometido con el club, los jugadores lo están. Mi función es intentar liberarles de eso. El aspecto psicológico es importantísimo. En la segunda mitad han estado más sueltos”.

¿Cuánta frustración hay?

“Soy una persona que mira hacia adelante, que no se engaña, que se mira al ombligo y trata de corregir las cosas que puede corregir. Soy un luchador nato y no voy a aflojar. Creo en lo que hago, en la plantilla. Son situaciones que he vivido y soy capaz de sacarlas adelante. Me encuentro con esa disposición. No me genera ninguna ilusión comenzar así. Cuando se produce un cambio de entrenador es para encontrar mejores resultados y no han llegado”.

Mensaje a la afición

“Lo primero, darles las gracias por el apoyo, por lo que demuestran. Les decimos que vamos a luchar cada partido al 100%. La afición necesita ver a sus jugadores esforzarse y verlos defender su escudo”.