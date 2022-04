Una remontada para seguir creyendo

Una remontada de las importantes. De las que pueden valer su peso en oro al final del campeonato. El Real Oviedo le dio la vuelta al partido en el tramo final en Alcorcón y suma tres puntos claves para mantenerse en la sexta plaza de la tabla clasificatoria.

Tras un primer tiempo nulo, sin demasiadas ocasiones, más allá de un lanzamiento de Javi Mier para el Oviedo, la segunda parte se inició del mismo modo. Óscar Rivas, hijo del director de la cantera del equipo azul, se aprovechó de un fallo en las marcas en una acción a balón parado para adelantar a los locales.

Restaban 25 minutos para el final del partido y el cronómetro comenzaba a correr en contra. Ziganda metió mordiente ofensiva. Primero con la entrada de Matheus y Joni Montiel y después con Hugo Rama y Pombo. El Oviedo se estiró y consiguió forzar la segunda cartulina de Zarfino. Quedaban once minutos para el final. En una acción de lucha infinita, de no dar la pelota por perdida, Matheus acertó. Era el empate. El Oviedo, espoleado por los más de mil desplazados, no bajó los brazos. Joni Montiel se echó al equipo a la espalda y Hugo Rama ganó protagonismo.

Primero el gallego disparó desde lejos. Pombo no estuvo atento al rechace. El premio llegó dos minutos después. Una gran acción colectiva iniciada por Montiel. Bastón filtra un pase de gol para que el mediapunta acierte en el uno contra uno. Estallido de júbilo en el campo y en la grada. El Oviedo ya tiene 60 puntos y seguirá otra semana más en puestos de playoff.