Una previa de derbi con menos expectación

No ha sido el sábado más intenso en la previa de un derbi asturiano. El quinto duelo regional consecutivo, con los equipos en la zona baja de la Segunda División, llega con menos expectación que los anteriores. En los entrenamientos de este sábado, la intensidad en la animación ha sido más reducida. Tampoco ha ayudado el temporal de granizo, lluvia y frío de las últimas horas.

En el caso del Real Oviedo, el equipo no pudo entrenarse ni en el Tartiere ni en El Requexón. La sesión de trabajo se trasladó a las instalaciones Tensi y comenzó más pronto de lo habitual, debido a los encuentros ya programados para las categorías inferiores. El club no había trasladado ningún mensaje especial en las redes sociales para convocar a los suyos. Apenas unos cien seguidores azules vieron el entrenamiento, con la presencia también del presidente, Jorge Menéndez Vallina. No se escucharon cánticos de apoyo. La afición oviedista dará el gran impulso al equipo el domingo. La APARO ya ha convocado a los aficionados para acompañar al conjunto de Rozada desde el hotel de concentración hasta el estadio.

Por su parte, el Sporting abrió El Molinón para este sábado tras conocerse que no habría apoyo rojiblanco en el Tartiere. Los medios oficiales convocaron a los aficionados. Algo más de mil hinchas estuvieron en las gradas del estadio rojiblanco, entonando cánticos durante toda la sesión de trabajo. Los videomarcadores mostraron lemas de apoyo. En la grada se vieron pancartas de apoyo al equipo y para respaldar a Pelayo Morilla (lesionado de forma grave). "Fútbol menos afición igual a nada", se leía en otra pancarta. El presidente, Javier Fernández, también ha presenciado el entrenamiento. "Damos las gracias a la afición, que con este temporal se ha acercado a El Molinón. Para nosotros es un orgullo tener una afición así y ojalá les podamos dedicar la victoria. Lo hemos hablado en el vestuario y nos jode que nuestra afición no pueda estar en el campo. Esperemos que no asistir este año sirva para que cambien las cosas y esto no vuelva a suceder. Los jugadores apoyamos el comunicado del club", ha explicado Carlos Carmona, capitán del Sporting.

Al acabar el trabajo, los jugadores y el cuerpo técnico se reunieron en el centro del campo y presenciaron un vídeo con mensajes de apoyo por parte de los aficionados. Los futbolistas se fueron al vestuario con los aplausos de los suyo. Ya dentro, recibieron el apoyo más especial: sus familiares entraron al vestuario en una sorpresa preparada por el club. Este domingo, también se ha convocado a los aficionados del Sporting para despedir al equipo antes de partir hacia el Carlos Tartiere.