"Estoy donde quiero estar: en el club de mis amores"

Sereno, risueño, agradecido, abrumado por tanto apoyo. “A ver si poco a poco voy asimilando todo”. Manu García se presentó como jugador del Sporting dando “las gracias a todos los aficionados” que le aplaudieron en Mareo. La grada del campo número 1 de la Escuela de Fútbol estuvo cerca del lleno. “Estoy feliz”, dijo Manu, y su sonrisa acompañaba las palabras.

Con un discurso medido, el joven jugador asturiano recalcó la importancia de Miguel Torrecilla, Javier Fernández y José Alberto López porque “han hecho un gran esfuerzo”. “Cuando vi que todos ponían de su parte, no me lo pensé”, explicó. También se acordó de su club de procedencia. “El City me ha permitido el sueño de estar aquí. Estoy donde quiero estar y estoy muy feliz, en el club de mis amores”, aseguró.

Manu García sabía que tendría que responder la pregunta sobre los cuatro millones que ha costado su traspaso. “¿Presión? Me gustan estas situaciones", dijo. En su vuelta a Gijón, reconoció que será “una pasada poder jugar en El Molinón junto a otros compañeros de generación”. El regreso de Javi Fuego le ayudó a tomar la decisión: “Ha sido otro motivo para que yo esté aquí. Ahora toca aprender de él”. El mediapunta ovetense no escondió el objetivo colectivo: “El reto, con el equipo que se está formando, es el ascenso. El Sporting tiene que estar en Primera”.

El director deportivo, Miguel Torrecilla, destacó que es “un verdadero honor poder presentar a Manu en el regreso a su casa”. Al técnico salmantino se le vio especialmente feliz. “Estamos muy satisfechos. Doy las gracias al Manchester City por las facilidades que nos han dado. En especial, a Txiki Beguiristain (Director de Fútbol)". Torrecilla confirmó que las ventas de jugadores de los últimos días permitieron afrontar el traspaso, cuando en un momento inicial se barajaba la fórmula de la cesión.

Torrecilla halagó el talento futbolístico de Manu, pero también otras facetas de su juego tras su paso por Francia. “Le hemos visto un gran crecimiento en otro talento que ahora también tiene: una mejora de un gran Manu a nivel defensivo, con una gran activación en el robo tras pérdida”. Manu García se entrenó por primera vez junto a sus compañeros y no jugará este sábado contra el Lealtad.