Corría el minuto 25 de partido en El Molinón y el Sporting estaba sufriendo las acometidas del Fuenlabrada. Los madrileños cometen una falta en la frontal del área y Pedro Díaz asume los galones para lanzar. Se queda solo junto a la pelota a pesar de que otros jugadores rondaban la zona de disparo. El centrocampista toma carrerilla para batir con un disparo certero, por la escuadra, a Biel Ribas. Es el 1-0. El gol que, a la postre, resultó definitivo para que el Sporting sume los tres puntos ante los madrileños. Una falta que vale una victoria.

"Es el tipo de gol que más me presta marcar, este y desde el centro del campo. De falta me encanta. Me lo guardo para el recuerdo", reconoce el jugador en el Tiempo de Juego Asturias. Pedro Díaz, asiduo lanzador de faltas en las categorías inferiores del Sporting, lo tenía claro. "Si pasa la barrera, consigo marcar. Nada más que le pegué, supe que entraba", apuntó. Con esta victoria, el cuadro rojiblanco pone tierra de por medio respecto a las posiciones de peligro. El próximo viernes, los de Djukic tendrán ocasión de dar continuidad a los buenos resultados en Tenerife, algo que genera expectación en el goleador sportinguista. "Ya estoy nervioso porque llegue el fin de semana que viene. Importa la continuidad y volver a sumar", asegura.