"Es una estupidez que la gente piense que no queremos ascender"

La plantilla del Real Oviedo ya está mentalizada para la nueva temporada. Uno de los capitanes, Saúl Berjón, que ha compartido un rato con los integrantes del campus azul, ya piensa en el objetivo de la nueva campaña. "¡"Volvemos con las ilusiones renovadas. Vamos a intentar ascender. Eso es bueno para todos, aunque haya gente que piense que no queremos ascender, eso es una estupidez. Viví el ascenso de Cádiz desde fuera y no me quiero imaginar lo que sería vivirlo desde dentro", destaca. El atacante reconoce que "el ánimo es siempre enorme. Hay que dar el callo e intentar estar siempre arriba". Además, también se ha pronunciado sobre Marco Sangalli, el extremo que está cerca de convertirse en el primer refuerzo azul. "Es un jugador complicado en contra. Es rápido y da guerra durante todo el partido", admite.