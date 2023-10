Una cita histórica para el Atlético Lugones: "No jugar en Santa Bárbara sería perder la esencia"

El Atlético Lugones ha conocido este martes a su rival en la primera ronda de la Copa del Rey: el Rayo Vallecano. Una cita histórica para el conjunto asturiano que se medirá a un equipo de la élite del fútbol español. Christian Pito, entrenador del Atlético Lugones, ha contado en Deportes COPE Asturias como ha caído el Rayo como rival tras el sorteo.

Del 1 al 10, ¿cuánto os gusta el Rayo Vallecano?

"No nos ha dado mucho tiempo a valorarlo, pero te diría que un 8. Cualquier equipo de Primera División que te toque lo tienes que tomar con ilusión y con mucha alegría porque esto solo se vive una vez".

¿Cuáles eran los favoritos?

"Preferíamos un Athletic de Bilbao, una Real Sociedad. Equipos del norte que traigan gente, aunque esperemos que el Rayo también arrastre aficonados".

¿Se podrá jugar en Santa Bárbara el partido?

"Soy partidario de que se tiene que jugar en Santa Bárbara porque si no se pierde esa esencia. No valoro otro sitio, aunque hay que ver lo que quiere el club. Yo creo que tenemos que intentar que se juegue aquí al 100%. Es un premio para el pueblo, para las empresas que colaboran con nosotros".

¿Jugar en el Tartiere es una posibilidad?

"No lo sé, pero hay que intentar que sea en Lugones. Si se tiene menos gente no pasa nada, pero es un premio para todos. No sé si el club va a plantear llevar el partido a otro sitio".

¿Se sabe fecha del partido?

"No lo sé aún. Acabo de salir del colegio de dar clase y solo he podido ver quién nos ha tocado. Todavía no he respondido a los mensajes del móvil. He pasado ganas de poner el sorteo a los chavales, pero no he podido (risas)".