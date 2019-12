Una acción para la polémica

En el minuto 42 del Oviedo-Cádiz llegó la acción para la polémica. En un córner, Fali golpea a Christian Fernández con el codo. El defensa del club azul tiene que salir fuera del campo para ser atendido tras un fuerte impacto en su nariz, por donde está sangrando. El colegiado, Ocón Arraiz, tras recibir la comunicación desde el VAR, decide no señalar nada en esa jugada cercana al descanso.

Esta acción generó la indignación de los protagonistas del conjunto carbayón. El entrenador del Real Oviedo, Javi Rozada, fue muy tajante en la zona de prensa. El técnico destaca que "me ha parecido de las mayores vergüenzas que hay en el fútbol. No entra en la cabeza de nadie que esa acción no sea revisable. La vi en el descanso y valía más que no me la hubieran enseñado. Condiciona mucho el partido. Lo dejan sangrando". Rozada se muestra crítico con el colectivo arbitral y añade que "si no existiese el VAR, el Real Oviedo tendría ocho puntos menos. Aún con el VAR... Los árbitros, que se lo hagan mirar, pero nosotros contra eso no podemos luchar".

El propio Christian Fernández, atendiendo a los compañeros de Movistar + en la entrevista 'flash' tras el partido, destaca que "creo que si soy yo, estoy en la calle y con cuatro partidos de sanción". Su compañero Ortuño, que estaba cerca de la jugada, apunta que "para mí es roja clarísima. El VAR está para que te den lo que es tuyo. Estaba a un metro y es como si me hubieran dado a mí"