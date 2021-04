El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha anulado este miércoles la sentencia que condenó a 15 miembros de la peña Ultraboys del Sporting por unos altercados antes del derbi contra el Oviedo en 2017, a petición de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) que pedía que se recogiera expresamente en el fallo la expulsión de los condenados de los recintos deportivos.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJA ha dictado “in voce” la resolución durante el transcurso de la vista de los dos recursos de apelación que se interpusieron contra la sentencia de la Sección Octava de la Audiencia Provincial.

El primer recurso fue presentado por la LFP, que solicitaba la inclusión explícita en la sentencia de la orden de alejamiento de los condenados de los estadios de fútbol. El segundo recurso lo interpuso el único miembro de los 15 ultraboys, que responde a las iniciales A.T.M., que no llegó a un acuerdo con la Fiscalía antes del desarrollo de la vista oral en la Audiencia Provincial el pasado mes de octubre.

Catorce integrantes de la peña llegaron a acuerdos con la Fiscalía que se tradujeron en penas de entre uno y dos años de prisión, mientras que A.T.M. no aceptó el pacto y fue juzgado y condenado a cuatro años y tres meses de cárcel por delitos de lesiones y atentado a agente de la autoridad. En la sesión de esta mañana, el magistrado José Ignacio Pérez Villamil, que será el ponente, ha explicado que la Sala acepta el recurso de la LFP al entender que hubo una vulneración del artículo 787.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC).

El magistrado ha indicado que esa vulneración se produjo al estimar la Audiencia que no procedía la pena accesoria de prohibición de entrada a los estadios de la Liga porque entendía que no era una pena legalmente prevista para este tipo de delitos. El TSJA entiende que debió de haber un turno de palabra a las acusaciones para que alegaran sobre su procedencia o no y en el caso de que no hubiera un acuerdo continuar la tramitación del juicio.

Al anular la sentencia, el TSJA no ha tenido que entrar en el fondo del recurso del único ultraboys que no se conformó, por lo que éste tendrá que llegar a un acuerdo con la Fiscalía o volver a ser juzgado. No obstante, el TSJA ha anunciado que, aunque se repita el juicio, todas las pruebas practicadas en el juicio anterior se considera que son válidas y no tendrán que volver a efectuarse.

Los hechos comenzaron sobre las 15:30 horas del 9 de septiembre de 2017, cuando llegó a las inmediaciones del estadio el autobús del Sporting escoltado por un único vehículo policial y quedó bloqueado debido a la presencia de unos 2.000 seguidores del equipo local, por lo que varias dotaciones acudieron al lugar. Entre ese grupo se encontraban los quince miembros de la Peña Ultraboys que, junto a otras personas que no pudieron ser identificadas, empezaron a lanzar botellas de cristal, vallas delimitadoras, bengalas encendidas, contenedores del servicio de limpieza, sillas y piedras, entre otros objetos, contra los agentes.

Una decena de policías sufrió heridas como contusiones, quemaduras en brazos, cadera y rodillas, de distinta gravedad, y que requirieron entre 21 y 118 días en su curación.