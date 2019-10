Victoria con remontada. El Real Oviedo fue capaz de darle la vuelta al marcador en el Carlos Belmonte tras comenzar encajando en la primera parte. Tras el descanso, los azules fueron certeros y, con una gran segunda mitad, llegaron las ocasiones y los goles. Primero fue Marco Sangalli, tras una buena jugada de Saúl Berjón, y después Borja Sánchez, con un bonito disparo desde la frontal, a dos minutos del final del partido.

Los de Javi Rozada asediaron la portería de Tomeu Nadal y dispusieron de un gran número de ocasiones para anotar. La entrada de Juanjo Nieto, para adelantar a Sangalli a la posición de extremo, resultó determinante para ganar en profundidad en la banda derecha. Con una incorporación del vasco llegó el empate. Los azules no se echaron para atrás y, en lugar de conformarse con el 1-1, se lanzaron a por la victoria. El premio llegó con el tanto de Borja.

Un triunfo que tuvo momento para el recuerdo en el postpartido del TJA. Rozada y Borja Sánchez rememoraron temporadas anteriores, cuando ambos coincidieron en el fútbol base y en el filial del Real Oviedo. "Si me dices hace dos años que vamos a coincidir los dos y que su gol nos va a dar la victoria en un campo como este...", ha destacado Javi Rozada en sala de prensa. El técnico ha dejado claro el cariño que siente por el mediapunta. "Lo entrené con once años, hoy ha hecho un partido de futbolista; me alegro por él, tiene que seguir creciendo y seguir siendo humilde", ha reconocido Rozada. Borja Sánchez ha apuntado que "el fútbol da muchas vueltas y tanto él como yo nos lo merecíamos".