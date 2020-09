"Es triste irse, pero también da alegría recibir tanto cariño"

Edu Cortina reconoce que se sintió extraño cuando se vistió con la ropa de entrenamiento del Mérida. No era para menos. En los últimos quince años, esa ropa siempre fue de otro equipo, el suyo desde alevines. “Me acuerdo del primer día en El Requexón, en el campo de lija. Éramos todos nuevos, veníamos del fútbol sala. La mayoría de recuerdos son muy buenos”, asegura Cortina en una entrevista en Deportes COPE Asturias.

El canterano azul ha afrontado la desvinculación del Oviedo “con tranquilidad”. “Es una situación que es nueva para mí pero que venía asimilando”. Cortina, antes de viajar a Mérida el pasado domingo, fue protagonista de un momento emotivo en el vestuario. “Ziganda habló muy bien de mí delante de todos. Le estoy agradecido. La despedida de compañeros, empleados... fue emotiva. Da tristeza que se acabe pero también da alegría sentir ese cariño de todos”, agradece.

Cortina se va de El Requexón como el gran capitán de la cantera, unos brazaletes que tanta ilusión también le hacían a su hermano, “se los llevaba y se los ponía para jugar en casa”. “Yo he estado en todas la categorías inferiores, siempre intenté ser respetuoso, ejemplar en cuanto a ser trabajador y buen compañero. La gente de Oviedo sabe de fútbol, de lo que es ser deportista y compañero. Y te lo reconocen”, responde sobre los halagos que ha recibido su trayectoria en la cantera.

El nuevo jugador del Mérida afronta sin excusas la pregunta de por qué no se ha asentado en el primer equipo. “En primer lugar es por rendimiento; si hubiera sido mejor... Eso es lo principal. Las lesiones tampoco han ayudado en momentos importantes. Pero la culpa principalmente es mía. En un futbolista casi siempre va a ser así. He dado todo lo que tenía. Se cierra una etapa y tengo mucha ilusión por empezar esta que tengo ahora por delante”. A Edu Cortina le han convencido la pujanza deportiva del Mérida y el interés del director deportivo, Ander Garitano, y el entrenador, el asturiano Dani Mori.

Edu, ya seguidor del Real Oviedo desde Extremadura, pide a los aficionados azules “que tengan confianza en el trabajo que se está haciendo y en la plantilla que hay”. De su despedida, repleta de mensajes en su teléfono móvil, se queda con un momento: “Lo más especial fue despedirme de mi madre y mi hermano”.