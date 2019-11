Un derbi insulso y mediocre certificó en el Tartiere el mal momento de Oviedo y Sporting. Ninguno mereció mucho más. Un empate y la sensación de que los dos equipos están para lo justo. Fue, sin duda, el derbi más descafeinado desde el reencuentro. Se escribió así en la previa y el relato se mantuvo durante 96 minutos de ¿juego? El césped no ayudó; los futbolistas, tampoco.

"Nunca te puedes marchar contento con el punto. En la segunda parte hemos sido muy superiores. No es nada nuevo: nos falta eficacia. Hemos hecho un partido muy completo", aseguró José Alberto López. No lo vio de la misma manera Javi Rozada. “Es cierto que el Sporting controló mejor la segunda parte. Pero no creo que hayan merecido ganar. Para eso tienes que exponer más. En los últimos 25 minutos del primer tiempo, fuimos mejores. El empate es justo", explicó. Según Rozada, a sus futbolistas les faltó más valentía para sumar los tres puntos: "Más que intensidad, nos faltó un poco de hambre en el segundo tiempo. Tuvimos miedo a perder, fuimos conformistas".

En la zona de prensa del Tartiere, los jugadores también dejaron sus impresiones tras un encuentro insulso. "El cambio de sistema ha salido bien, hemos tenido opciones de hacernos con los tres puntos", dijo el rojiblanco Carlos Carmona. Su compañero Diego Mariño cree que el Sporting fue merecedor de la victoria. “Si alguien ha merecido más, hemos sido nosotros”, apuntó.

En el Oviedo, Marco Sangalli no ocultó lo visto en el césped: "El punto no vale en las circunstancias en las que estamos. Cualquiera lo ha podido ver: ha sido un partido feo en general". Para otro de los futbolistas azules, Borja Sánchez, el planteamiento del Sporting fue determinante. "Esperábamos que el Sporting nos hiciera un partido feo, pero no sé si tan extremadamente. Entre el partido que han propuesto y el campo no hemos podido estar cómodos. También hemos tenido miedo a perder", explicó el mediapunta ovetense.