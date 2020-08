Traver, Carlos Hernández y Sangalli, en buen estado pero aislados en casa

Álvaro Traver, Carlos Hernández y Marco Sangalli se recuperan desde sus domicilios para poder comenzar la pretemporada. El fútbol asturiano cuenta con tres positivos -uno en el Sporting y dos en el Real Oviedo- por coronavirus tras las últimas pruebas realizadas. En los tres casos, los futbolistas se encuentran aislados en sus domicilios, pero en buen estado de salud. Tanto Traver, como Carlos Hernández y Marco Sangalli tendrán que mantenerse en sus casas durante unos días. Posteriormente serán sometidos a nuevas pruebas y, con resultados negativos ya podrán incorporarse a los entrenamientos.

Los tres jugadores revelaron en sus redes sociales que eran positivos en COVID-19. El primero en hacerlo fue el oviedista Carlos Hernández. El jienense escribió, en la tarde del viernes, el siguiente mensaje: "Hola a todos. Quería decir que he resultado positivo en COVID-19 tras las pruebas que nos hicieron ayer. Me encuentro bien, he seguido todas las recomendaciones del club y las autoridades y cuento los días para poder entrenar con mis compañeros. Gracias a todos por el cariño".

El sportinguista Álvaro Traver también reveló que era positivo el propio sábado. El jugador es “paucisintomático”, según revela el Sporting (con síntomas muy leves) y se encuentra en su domicilio. Traver también quiso agradecer el apoyo en su cuenta de Instagram: “Hola a todos. Desde mi cuenta de Instagram quería comunicaros que lamentablemente he dado positivo en COVID. Deciros que me encuentro bien y con muchas ganas de volver al verde. Quería dejar claro que desde el primer momento en el que me enteré de que había tenido relación con una persona que ha tenido síntomas de coronavirus he permanecido en casa siguiendo las pautas médicas recomendadas por el servicio médico del Sporting sin poner en peligro la salud de mis compañeros y de cualquier persona. Me toca hacer un pequeño paréntesis para volver más fuerte. ¡Puxa Sporting!”.

Finalmente, el futbolista del Real Oviedo Marco Sangalli explicó el domingo que era el segundo positivo en las filas del equipo carbayón. El jugador azul también utilizó sus redes sociales para enviar este mensaje: “Mediante estas líneas me gustaría comunicar que he resultado positivo en COVID-19 en las pruebas realizadas el pasado jueves. Estoy siguiendo las indicaciones de los servicios médicos del club y de las autoridades. Me encuentro cada vez mejor y con ganas de poder unirme a los entrenamientos del grupo cuando esté completamente recuperado. Nos vemos pronto”.