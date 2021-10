"Tras este derbi, los dos equipos demuestran que pueden estar arriba"

La retranmisión de Tiempo de Juego contó con dos voces autorizadas para comentar el derbi. Junto a Heri Frade, Pablo Acebo y Pepe Pérez, dos pesos pesados de COPE se sentaron a analizar el Oviedo-Sporting. Marcos López y Andoni Cedrún desgranaron el encuentro del sábado y también lo analizaron este lunes en Deportes COPE Asturias.

Marcos López reconoce que tras lo visto en el Carlos Tartiere "salen los dos reforzados, el derbi tuvo una intensidad alta, calidad. Los dos goles son difíciles de ejecutar. El Oviedo se deja dos puntos y el Sporting rescata uno, por cómo fue el partido. El Oviedo tuvo el control del juego". En la misma línea se pronuncia Andoni Cedrún, que destaca el alto nivel futbolístico que se vio. "El que diga en en Segunda no hay calidad, no sabe de fútbol. Hay talento y muy buenos jugadores. Fue un partido incómodo para el Sporting por la presión del Oviedo", apunta. Además, añade que "la clave due el 2-0, pero aparece Djuka. La entrada de Berto permite e Villalba ir a la mediapunta y da una asistencia extraordinaria. El Oviedo no sale contento con el empate".

El choque deja la sensación de que tanto Oviedo como Sporting tienen argumentos para estar en la zona alta. Al menos eso opinan Marcos López y Cedrún. El ovetense asegura que "creo que puede ser un objetivo de ambos. No van mal por límite económico. Hay igualdad este año en la categoría. Los dos compiten, aunque tienen estilos opuestos. El Sporting tiene más posesión y el Oviedo tiene mucha fortaleza sin balón. Los dos tienen entrenadores consolidados y, además, hya jugadires de la cantera con peso específico en los dos equipos. Los dos pueden estar por arriba". Además, Cedrún concluye alabando el gran colorido de las gradas. "Me alegra mucho la fiesta que hubo, el ambiente...", zanja.