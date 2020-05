Transmitir tranquilidad en medio de la tormenta

Combatir la incertidumbre, las dudas, incluso los miedos. El fútbol, cuando se reanude, no va a esperar a nadie. Las circunstancias serán muy diferentes a las de inicios de marzo, pero en juego estarán los mismos objetivos. En el caso del Real Oviedo, la consecución de la permanencia, meta que definirá el futuro del club.

Los futbolistas tendrán que competir con la máxima exigencia después de un confinamiento agotador, una pretemporada atípica y una preparación inédita unida a un protocolo que genera una tensión extra en los vestuarios. “Si no tenemos una buena pretemporada, con más tiempo del que creen, será un caos”, alertó Saúl Berjón. El capitán teme el efecto de la exigencia física. Los cuerpos se detuvieron por completo y, en apenas un mes, tendrán que soportar un calendario frenético bajo los efectos del calor veraniego. Aun cuando la vuelta parecía lejana, los técnicos aludieron a mantener el gen competitivo dentro del vestuario. El regreso de LaLiga, antes o después, sería una realidad. Había que estar preparados.

En un escenario global, cada equipo protagoniza su propia historia. En el Real Oviedo confluyen dos factores: el riesgo de descenso y el número de jugadores que acaban contrato cuando finalice la actual temporada. El club necesitaba asegurarse la implicación total de todos sus futbolistas. Ese fue el primer reto, impulsado por el apoyo del máximo accionista y la reacción posterior de agradecimiento surgida desde el vestuario.

La plantilla oviedista ha recibido el privilegio económico de no ver mermados sus contratos durante la crisis. Como respuesta, los jugadores han facilitado el acuerdo para estirar su vinculación más allá del 30 de junio. El club dirigió el proceso con el ánimo de no generar un mayor estrés en unos futbolistas que tienen en sus piernas el futuro de la entidad. La dirección deportiva se ha esforzado por amortiguar la incertidumbre, con mensajes claros y convincentes. No hay renovaciones cerradas, aunque varios protagonistas tienen información al respecto, dentro del clima de confianza que intenta generar Francesc Arnau. De momento, todos los esfuerzos se centran en el proceso de preparación de la competición.

Los jugadores que recibirán una oferta de renovación saben que, sin la permanencia en Segunda, sería papel mojado. Además, el club necesita precisar las claves económicas del próximo proyecto antes de trasladar las ofertas. Saúl Berjón y Christian Fernández conocen desde hace meses las intenciones del director deportivo. También Nereo Champagne, como informó ‘La Nueva España’, entra en los planes de renovación. Los interesados entienden las circunstancias especiales que rodean al fútbol. “Hablé con Arnau en su día; ahora, evidentemente, está todo parado, es una situación atípica y requiere que así sea", explicó Berjón. Por otro lado, los futbolistas con menos opciones de continuar disponen de once jornadas, en las que serán necesarias las rotaciones, para mostrar su potencial a la dirección deportiva azul o a los ojeadores de sus próximos equipos.

Todas las conversaciones mantenidas y, sobre todo, la forma de actuar de la propiedad hacen pensar a los dirigentes que se ha generado el clima necesario para afrontar un verano agónico. La exigencia será máxima. El Oviedo tiene que prepararse para convivir con la tensión. A nadie se le escapa que el estreno con el nuevo fútbol, contra la Ponferradina, puede llegar incluso con el equipo pisando el descenso.