"Trabajo con un psicólogo; nunca me había pasado algo así y cuesta asimilarlo"

Víctor Campuzano volvió a tener minutos con el Sporting en Copa del Rey frente al Cádiz. Ha hablado, ilusionado, de su nueva etapa como rojiblanco una vez superada la lesión de tobillo.

Contento de volver

"Muy contento. Lo que estás deseando es poder pisar el césped y jugar con los compañeros y la afición otra vez. Centrado en el partido de esta semana".

¿Cómo lo has pasado?

"Ha sido un viaje duro, la verdad. El equipo ha tenido una mala racha y el no poder ayudar daba imotencia. He puesto esfuerzo, ganas, dedicación, tiempo... todo lo que ha estao en mi mano".

Mensaje a la afición

"A nadie le gustaría pasar un año así, fuera del campo. No poder aportar más. El mensaje es de optimismo, que estoy de vuelta. Tengo muchas ganas de aportar y espero hacerlo".

¿Cómo afrontas el futuro ahora?

"Si trabajas y te dedicas las csas llegan solas. Estoy centrado en trabajar, en estar preparado. En cualquier detalle que pueda ayudar o sumar voy a poner mi empeño. Estoy tranquilo porque estoy haciendo todo lo que puedo; las cosas saldrán bien".

No estás a tope aún, claro

"No estoy al 100%, es obvio. Vengo de dos meses parado. Esperaba menos minutos contra el Cádiz porque vengo mucho tiempo de inactividad. La prórroga podía pasar y sumé más minutos de lo que esperaba. No estoy para 90 minutos porque de un día para otro no puedo pretender estar al 100%".

¿Necesita el Sporting un delantero o ya lo tiene con Campuzano?

"Esto lo lleva el club. Si creen que necesitan un delantero, bienvenido sea. Como característica soy un poco polivalente. Me puedo adaptar con cualquiera de la plantilla. Si viene otro refuerzo, pues también. Me siento bien como 9 o como 11, de segunda punta... de todo un poco. Al final es adaptarse a lo que hay. La cuestión es sumar. Venga lo que venga, bienvenido sea".

¿Has necesitado ayuda psicológica para superar las lesiones?

"Personalmente estoy trabajando con coach y psicólogos. Nunca me había pasado algo así de arrancar y parar tantas veces. Cuesta asimilarlo, entras en un bucle de impotencia. Ahora estoy bien, estoy trabajando bien y hacer las cosas que tengo que hacer. Lo que viene va a ser lo mejor".

El Molinón entiende tu situación porque contra el Cádiz te ovacionó al salir

"¿Ovación? No me enteré porque estaba muy centrado en lo que tenía que hacer. Si es así, lo agradezco mucho. Cuesta y es difícil por las recaídas, por no avanzar. Hay días más duros que otros. Pero tengo buenas sensaciones dentro de lo que cabe. Agradecido a la afición".

¿Te obsesiona el gol?

"Todo el mundo quiere marcar. Celebrar un gol es una sensación inexplicable. Lo importante es que el equipo gane. Sinceramente, si el equipo gana me da igual marcar. No me angustia. Sé que llegará el gol si se trabaja bien. Si un compañero marca, me alegraré también".

¿Ya tienes pensado a quién le dedicarás el gol?

"La dedicatoria... es complicado después de tanto tiempo . Quizá sea para mí mismo, por esa resiliencia y superación que he estado empleando todo este tiempo. Todos los servicios médicos, tosda la gente que ha estado cerca, la familia... todos me han puesto facilidades y me han ayudado en este proceso"