David Gallego compareció ante los medios tras el triunfo del Sporting frente al Burgos (1-0) en la jornada inaugural de la Liga SmartBank:

Sensaciones tras la victoria y la vuelta del público

La gente ha sido un espectáculo. Llevamos un año entero esperando a ver el estadio lleno y hoy nos han ayudado mucho. No me puedo imaginar lo que será esto con el campo lleno. ¿Sobre si estoy contento? No hay ningún entrenador que si gana no esté contento. Lo que buscas es ganar. Los objetivos se consiguen ganando puntos. Contento por eso.

¿Justo el resultado?

"El resultado es el que es. Justicia o no, hemos tenido muchísimos acercamientos al área. Hemos tenido más posesión, hemos tirado más... pero nos ha faltado velocidad en la circulación. A mi equipo no le voy a quitar mérito porque es muy complicado sacar los partidos adelante. Valoro mucho el esfuerzo y el compromiso del equipo".

Propuesta de juego

"No jugamos solos. Hay un rival y, a veces, el rival te exige ser más protagonista o no. Tenemos que tener trabajadas todas las posibles soluciones que te puedes encontrar en cada situación".

Mariño y Djuka, decisivos

"Las áreas son las que deciden, pero las probabilidades aumentan cuando llegas más al área y te llegan menos. Hemos hecho muchísimas cosas bien. Creo que el equipo ha merecido ganar".

Empezar bien la Liga

"La ilusión la tengo a tope. Veo los valores de este equipo. Somos muy críticos y sabemos dónde está la mejora. Se trabaja mejor desde la victoria"

Lo que más y lo que menos le ha gustado

"Me ha gustado que hemos entrado muy bien al partido y hemos llegado mucho al área. Y no me ha gustado que en los últimos 15 minutos tenía una sensación de debilidad en los centros al área. No podemos dar esa sesación de debilidad y debemos de mejorarlo".

¿Sorpresa el rendimiento del Burgos?

"El Burgos tiene muchos automatismos. No es un recién ascendido, es un equipo de Segunda Divisón igual que nosotros. Son muy difíciles de ganar, como lo van a ser todos los partidos. No me imagino que el Valladolid sea más difícil que el Burgos, eso son cuentos chinos. Este Burgos hace muchas cosas bien y ya veremos dónde están a final de temporada".

Nacho Méndez

"A los jugadores los utilizas según su rendimeinto y sus relaciones con otros compañeros. Se encuentra bien de 6 o de 8. Le veremos más en función de dónde se lo gane. Si otro compañero se lo come no le veremos tanto. Pero es un jugador que nos da muchas cosas"

Visita de amigos y familiares al Molinón

"Se han pegado una panzada de kilómetros para venir a verme. El primer partido que pudiera haber gente querían venir. Y mis padres y mis hijos también. Satisfecho y feliz de poder vivir esto con ellos".

Rendimiento del 'Puma'

"Lo bueno que tiene es que es vertical y tiene 1x1. Prefiero a un jugador que vaya a por el rival siempre. Contento por Puma y por Fran, que lo ha hecho muy bien. Todo parte de una buena estructura de equipo. En el gol de Djuka, alguien se la pone a Djuka. No nos centremos en lo último porque antes pasan más cosas".

Importancia del gol de Djuka

"Hay jugadores necesitan goles y otros que no. Hay que preguntarle a él. Pero a nosotros nos da mucho que Djuka haga gol. Estoy contento más que por el gol, por el movimiento que hace".