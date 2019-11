El entrenamiento a puerta cerrada del Sporting de este miércoles en Mareo ha contado con la presencia de Miguel Torrecilla. Tras la sesión de trabajo, el director deportivo ha acompañado a José Alberto y Javi López desde el campo número 5 hasta la zona de vestuarios. En otra semana exigente para el entrenador, Torrecilla ha querido mostrar proximidad con su trabajo.

El máximo responsable deportivo del Sporting explicó en sus últimas entrevistas que en ocasiones decide no ver los entrenamientos en el terreno de juego para no captar una atención que no desea. Sin embargo, en la última sesión, y aprovechando el cierre de las puertas para periodistas y aficionados, Torrecilla ha querido estar presente para seguir de primera mano el penúltimo entrenamiento antes de recibir al Tenerife.

Al acabar el trabajo en el campo 5, Miguel Torrecilla y José Alberto López han intercambiado impresiones durante unos minutos. En las oficinas de Mareo existe preocupación ante la dinámica del equipo, que encara el ecuador del campeonato cerca de la zona de descenso. Tras el empate del Tartiere, el Sporting suma tres partidos sin ganar. Los rojiblancos necesitan una rápida reacción antes de final de año para consolidar el proyecto de cara a la segunda vuelta de la temporada.