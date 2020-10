El tope salarial impidió rubricar el acuerdo con Molinero

Javi Rico ha confirmado este miércoles el interés que tenía el Sporting para seguir contando con Francisco Molinero. Las condiciones para el acuerdo de renovación estaban pactadas entre las dos partes desde el final de la pasada temporada, pero finalmente no se pudo llevar a cabo por las dificultades del club rojiblanco con el tope salarial.

"Con Molinero había intención si hubiera habido un traspaso, una liberación salarial para afrontar dicho fichaje. El margen que hemos tenido ha sido pequeño. Las prioridades eran el lateral izquierdo y el extremo derecho, y a partir de ahí poder construir más cosas. No ha podido ser (lo de Molinero) y lo siento mucho. No puedo decir otra cosa. Está claro que no se han firmado más jugadores en vez de Molinero. Se han firmado dos futbolistas porque es el margen que teníamos", ha explicado el director deportivo, Javi Rico.

En el Sporting se quería contar con el liderazgo, la veteranía y la polivalencia de Molinero para la zona defensiva. Rico le había puesto como ejemplo para el vestuario rojiblanco.

Por su parte, durante el verano, el jugador tenía la confianza de poder regresar a Gijón. En las últimas semanas, desatendió las llamadas de otros clubes mientras se ejercitaba en su domicilio. Su deseo era volver al Sporting. Pero en los días previos al cierre del mercado, el club ya le había advertido de la dificultad para poder inscribirle. Ahora, como agente libre que es, podrá incorporarse a cualquier equipo que tenga alguna ficha disponible.