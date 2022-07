Toni Fidalgo y los primeros contactos de Pachuca con el Real Oviedo

Son días de cambios en el Real Oviedo. La llegada de Pachuca ha sacudido la actualidad azul. Un grupo que ya se había relacionado con el conjunto azul hace diez años, en el momento en el que Carso acabó desembarcando. En aquel entonces, Toni Fidalgo era el presidente azul, que recuerda en Deportes COPE Asturias como fueron aquellos días.

Y es que en aquel momento crítico, el Grupo Pachuca contactó con el Real Oviedo: "En mi época, cuando estábamos en aquella situación lamentable de quiebra absoluta me llamaron. Me llamó primero Javier Aguirre y posteriormente entiendo que por su mediación, me llamó alguien de Pachuca. En cuanto le conté las penurias del Oviedo los asusté. Estos días escuché una grabación en la que Jesús Martínez reconoce que en aquel momento no estaban en una disposición económica como para entrar, pero hubo esos contactos".

Y el resto ya sí es historia: "Luego apareció Arturo Elías. Eso ya fue en un santiamén. Había habido un programa en la COPE el sábado y me llamó el domingo y ya se concertó la cantidad. Me preguntó cuanto necesitaba el Oviedo, le dije que un millón. Luego le dije que si fueran dos mandaba y me dijo que me mandaba dos”.

Se cierra la etapa de Carso y se abre una nueva era, después de casi diez años de mandato con diferentes etapas, a juicio de Fidalgo: “Le tengo particular agradecimiento a Arturo Elías. Nos echó un cable en el momento más difícil de la historia del Oviedo. Salvó la situación. El Grupo CARSO consiguió sacar adelante toda la enorme deuda que lastraba al Oviedo. Le tengo agradecimiento aunque luego creo que, segíun mi criterio, no han hecho las cosas como deberían. Creo que han matenido mucho tiempo la misma estructura, una estructura de desconocimiento y eso ha pesado mucho y lo han pagado”.

También cree Fidalgo que con Pachuca, las cosas pueden ir bien para el Real Oviedo: “Esa agilidad que quizá antes no tenía, me da que ahora el Real Oviedo sí la tiene, y por lo tanto... Al Oviedo el año pasado le faltó muy poquito, quizá ganar al Zaragoza. La Segunda División es tremendamente compleja. Hay que dar un margen a Pachuca, pero me parece que vienen con más profesionalidad que había antes y eso redundará en beneficio del Real Oviedo”.