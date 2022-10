Tomeu Nadal, MVP del Oviedo: "Ojalá este premio se lo llevara algún jugador de ataque"

Tomeu Nadal ha hablado en rueda de prensa después de recoger su premio a mejor jugador del mes de septiembre en el Real Oviedo.

¿Cómo está el vestuario después de la edrrota ante el Cartagena?

"Más animado. Hems podido ver algo del partido y sabemos que no estuvimos bien, la impersión desde el campo era esa. Somos conscientes de dónde estuvimos mal. Ahora estamos trabajando para el partido del domingo en Zaragoza. Hay que sacar la victoria sí o sí porque viene una semana de tres partidos que nos pude marcar un poco el camino y el futuro del grupo. Preocupados por la situación pero con la fuerza suficiente para revertir esta dinámica".

¿Qué crees que falló?

"Defensivamente no hicimos la presión que habíamos entrenado. Fue el fallo que cometimos. Al no presionar en la misma dirección nos encontraron fácil jugadores entre líneas. El segundo gol, de córner, viene de eso. La presión fue lo que nos perjudicó. Cuando vas 0-2 te precipitas con y sin balón y tomas decisiones que en otras circunstancias no tomarías. Con balón tuvimos algún momento bueno, aunque no fuera con ocasiones. Cuando vas con el marcador abajo te precipitas y eso se convierte en fallos de pases o tiros que te lleva a eso. El equpo es consciente de dónde estuvo mal y lo que podems hacer es mejorarlo para el domingo".

Al equipo le está costando generar ocasiones.

"Pienso que hemos generado ocasiones en algún partido, por ejemplo contra el Ibiza. Tuvimos ocasiones para poder hacer gol. Es verdad que contra el Cartagena la ocasión más clara fue el cabezazo de Abel en el minuto 89. No nos puede generar ansiedad porque sé que en cuanto haya fluidez en el juego llegarán las ocasiones y tenemos delanteros que hacen gol. hay que crecer desed la parte defensiva, que ante el Cartagena lo perdimos. En ataque creo qu va a llegar porque tenemos jugadores de sobra para generar ocasiones y meter goles".

En lo personal, ¿estás contento?

"A nivel personal contento por sumar minutos y jugar. El año pasado para mí a nivel personal fue complicado. Ojalá este premio se lo llevara algún jugador de ataque porque significaría que estamos ganando partidos. Estoy trabajando para cuando me necesite el míster y estar a la altura del equipo. Llevamos una dinámic de cinco partidos sin ganar pero, a nivel personal, estoy contento porque uno quiere jugar. El 30 de mayo vamos a mirar dónde estamos y lo más importante va a ser el equipo".

Desde tu experiencia, ¿cómo se sale de una situación así?

"Nos está faltando acierto y ver el partido de otra manera cuando estamos por delante en el marcador. En el Tartiere es difícil jugar, los equipos vienen a no equivocarse. Si se ponen por delante, defienden el marcador. Hay que transmitir tranquilidad. Queda mucha liga y el trabajo, al fin, saldrá. Hay que ir a por los tres puntos. No nos vale otra cosa que ganar. Hay que liberar las cabezas y ver el ambiente diferente".

Próximo rival: Real Zaragoza

"Son clubes muy parecidos en cuanto a masa social o expectativas de subir a Primera. El Zaragoza lleva once años en Segunda y nsotros llevamos más de 20 años. De todos los equipos de Segunda, unos 16 quieren ascender. Ellos están muy parecidos a nosotros. Llevamos los mismos números en todo. El ambiente se les puede venir en contra y tenemos qu saber aprovechar eso, no es fácil jugar con ambiente en contra y más en La Romareda.Hay qu tener claro lo que nos pide el míster para conseguir la victoria. Con la tranquilidad de que saldrán las cosas".

¿Cómo estás viendo a Bolo?

"El míster nos transmite tranquilidad y naturalidad en esta situación. Solo queda trabajar. Ponerse nervioso, y más por su parte, no es lo que hay que hacer ahora. Nosotros confiamos en el mister y él confía en la plantilla. Estoy convencido de que las victorias llegarán. Nos transmite paciencia con el trabajo, aunque la paciencia es más fácil ganando. En una plantilla con esta experiencia no nos pude sobrepasar ninguna situación. No es fácil jugar partidos con el público nervioso pero eso forma parte del mundo del fútbol. Hay jugadores con experiencia de sobra para afrontar la situación y salir de ella".