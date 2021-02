Tomás Guasch analiza el Sporting-Espanyol de la próxima jornada

ESCUCHA A TOMÁS GUASCH EN DCA.

“Aquí estoy, esperando el partidazo del domingo. Ni Sevilla-Barcelona ni nada, ¡este es el partido! Tendría que ser el 'partido de la jornada' en Tiempo de Juego, sin duda”. Para Tomás Guasch, el Sporting-Espanyol es la gran cita del fin de semana. “Ir a El Molinón ahora no es como en la época de Valdés, Quini o Churruca, pero te pone nervioso ante un equipo que sabe lo que hace”, cuenta en Deportes COPE Asturias.

“No me extraña que el Sporting resista junto a los mejores. Ahora se está viendo que es muy difícil repetir la puntuación de la primera vuelta. El Sporting de Gallego está ahí con menos que todos pero está a ese mismo nivel. En Cornellá no me gustó, le vi muy metido atrás, pero le he visto mejores partdos y es un gran equipo. Parecía que había dos plazas de ascenso para el Almería, el Mallorca y el Espanyol. Ahora no puedes descartar ni al Leganés ni al Sporting”, resalta Guasch, que otorga un mérito especial a los asturianos: “Por potencial, no es ninguno de los cuatro magníficos de la categoría”.

“¿Djuka y Raúl de Tomás? Empate a 1. Le doy un valor especial a Djuka por venir de fuera y demostrar todo lo que está haciendo en otro país. El Sporting tuvo muy buen ojo trayendo a este tipo. Y están Babin, Javi Fuego, y más... pero con Mariño y Djuka tienes la columna vertebral de un gran equipo. El partido del domingo veremos quiénes lo ganan: si Mariño y Diego López o Djuka y RDT”.

Guasch tiene también unas palabras para David Gallego: “Mira, desde 2022, hasta 23 entrenadores han pasado por el banquillo del Espanyol. ¡23! Gallego fue uno de ellos. El Espanyol echó a Pochettino, a Valverde... Con esto digo que el problema era de club. No fue el mejor momento para Gallego, que siempre me ha parecido un entrenador estupendo, un técnico muy capacitado. Pero en el Espanyol no pudo echar raíces porque no era el momento más idóneo".