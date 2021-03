Tomás Guasch analiza los partidos del Espanyol contra el Sporting y el Oviedo

ESCUCHA LA CHARLA CON TOMÁS GUASCH EN DCA.

El tiempo de análisis con Tomás Guasch tiene el partido contra el Sporting en el retrovisor y el encuentro frente al Oviedo como choque inminente. El Espanyol, rival de los asturianos, “está obligado a ganar el viernes”, destaca el periodista de COPE.

Sobre el duelo de El Molinón, Guasch cree que “fue el Espanyol el que echó para atrás al Sporting, que optó por estar ordenado. No me dio la impresión de que el equipo de Gallego firmara el empate, lo que ocurrió es que el rival le dominó. Me gustó más el Sporting del domingo que el de la primera vuelta en Barcelona”.

Tomás Guasch justifica la queja formal enviada desde Cornellá porque “un año de cariños arbitrales no está recibiendo el Espanyol. Se han ido acumulando enfados y parece que el Mallorca está siendo mejor tratado. La tostada cae siempre del mismo lado”. El comentarista de 'Tiempo de Juego' también reconoce que influyen “los nervios por lo que hay en juego. El Mallorca y el Almería no fallan. Imagínate lo que sería otro año en Segunda... El que quede tercero se va a llevar una cornada. En el 'play off' cualquiera es igual de favorito".

Sobre el Sporting, Guasch ve “a varios jugadores con nivel de Primera. No solo a Djuka. Babin, a Marc Valiente le vi yo desde pequeño, Guille Rosas... Hay muchos jugadores a destacar, pero en Primera no caben todos. En el caso de Djuka, la gracia sería que jugara arriba con el Sporting”.

“¿El partido contra el Oviedo? Más de lo mismo. No le veo metido en aventuras de ascenso, pero vete a saber. El Oviedo te sabe jugar, será muy complicado para el Espanyol porque está obligado a ganar. Conozco a Ziganda de toda la vida, me parece un gran entrenador. El camino del Oviedo se tiene que ir haciendo de cara a próximos años”, responde en Deportes COPE Asturias.