Se formó en el Sporting y marcó de chilena el gol de un ascenso clave del Leganés. Carlos Álvarez, incansable goleador, sigue anotando en el Racing Murcia, equipo líder de la Tercera División. El punta asturiano, un héroe para la afición del Lega, reconoce la dificultad de decantarse por un equipo antes del duelo de El Molinón.

“El Sporting es el club que me ha dado todo, el que hizo que todo lo demás fuera posible, y el Leganés me dio el momento más especial de mi carrera”, resume Álvarez; "¿un empate? Así no contento a nadie; que se vea un buen partido y gane el mejor sin ningún tipo de injusticia”.

El delantero presume de apodo: “Siempre me gustó que me llamaran Guaje. Por donde he ido he presumido con orgullo de Asturias”. El futbolista también responde sobre si pudo jugar en categorías más altas: “Tendemos a mirar cómo podía haber sido todo mejor, pero yo he tenido un montón de compañeros buenísimos, con grandes condiciones, y les ha ido peor. Yo he sido un afortunado, me han pasado muchas cosas buenas y pocas malas. Todos queremos más, pero ser agradecidos es muy importante. Mirando alrededor, no tengo ni un motivo para quejarme”.

“Cuando podía haber subido al primer equipo, estaban Barral y Bilic, que metían goles casi tantas veces como yo comía. Qué iba a hacer (risas). Ese Sporting sube a Primera y era muy difícil. Mirando hacia atrás pienso: es que eran muy buenos”, cuenta en la charla en DCA. Y añade: “Vi jugadores buenísimos con mala suerte que se lesionaron en el peor momento o no tuvieron suerte en el momento preciso. Pienso, por ejemplo, en Pablo Acebal, que hizo un año sobresaliente en el filial. Si el primer equipo del Sporting hubiera estado entonces en Segunda, lo suben segurísimo. Te digo Pablo, que tengo mucho trato con él, pero había muchos más”.

Carlos Álvarez, ahora también profesor en Murcia, aplaude al actual Sporting: “Me gusta mucho. A la gente de Gijón le representa, ver a guajes de Mareo siempre es un orgullo”.