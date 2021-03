ESCUCHA LA ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DE LA DEPORTIVA.

“Estamos muy contentos por lo deportivo”. No es para menos. El presidente de la Deportiva Ponferradina, José Fernández Nieto, tiene motivos para la satisfacción. Con un tope salarial de 4,4 millones, decimonoveno de Segunda, están en el séptimo puesto. “El año pasado nos vinimos abajo y nos libramos del descenso a última hora. “¿El 'play off'? Es muy difícil. Somos muy humildes y los grandes equipos aprietan mucho al final. Nosotros, a hacer 50 ó 51 puntos y a tener los pies en el suelo”, responde.

El presidente reconoce que es “mejor que no juegue Djuka”. “No tengo nada en contra del Sporting, que es un club amigo, pero mejor que no juegue. Aunque no hay que estar tranquilos, tendrán un gran sustituto, seguro”. En la Ponferradina sí estará en el encuentro del domingo Yuri de Souza. “Estará con nosotros hasta cuando quiera. Cuando se retire, se quedará en el cuerpo técnico o en la secretaría técnica. Se merece estar con nosotros. Aunque, de momento, la temporada que viene aún tiene que seguir marcando goles”.

En plena crisis del COVID-19, Nieto reconoce que no sabe cuándo volverá el público a los estadios, y lamenta no ver “El Toralín precioso” y lleno este domingo en el encuentro contra el Sporting. “La crisis está siento un golpe duro para todos los clubes”, afirma. En el día después de que LaLiga publicara los topes salariales, el presidente no cree que haya un trato diferente para algunos equipos que tienen excedido su gasto en plantilla: “Las normas de la competición son para todos iguales. Todos aprobamos esas normas dentro de LaLiga”.

El dirigente berciano se prepara, además, para el centenario de la Deportiva. “Somos el club más antiguo de Castilla y León, es otra motivación para una gran celebración”, subraya.

El fichaje de Borja Valle por el Oviedo

José Fernández Nieto intentó fichar a Borja Valle a finales de año. Sobre esta cuestión también responde en la entrevista en Deportes COPE Asturias: “Su agente y él nos dijeron que querían venir a la Ponferradina, que estaba como 'loco' por venir y que hiciéramos una oferta. Hicimos una gran oferta y nos enteramos de que estaba en Oviedo para fichar. (Hay que) respetarle... y allá él. No quiero entrar en eso ya”.