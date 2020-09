"Todos hicimos un esfuerzo, mi ilusión era jugar en el Sporting"

“Es el lateral izquierdo que buscábamos para completar un poco más la plantilla. Es joven, pero ha estado en clubes importantes y con una exigencia parecida a la que tiene el Sporting. Nos vendrá bien para hacernos mejores”. Así ha presentado Javi Rico al nuevo jugador rojiblanco, el lateral izquierdo Saúl García. “He vivido muchas cesiones. Quiero tener una estabilidad y es un buen sitio para hacerlo”, ha asegurado el futbolista cántabro.

“Suelo jugar de lateral. En algunas ocasiones sí he jugado en posiciones más adelantadas. Lo hice la pasada temporada en la Copa. No tengo problema en jugar en la posición que diga el míster”, ha explicado. “He hablado con el entrenador, sé lo que quiere de mí. Espero aportar frescura, ayudar a conseguir los objetivos. Si juego de lateral, primero hay que defender y después, dar profundidad por la banda, meter buenos centros”.

“El Sporting es un grandísimo club, tiene mucha historia. Soy de cerca, de Cantabria, sabemos lo que supone el Sporting para la ciudad, para Asturias. Me ha emocionado estar aquí”. Saúl García ha confirmado que “al final todas las partes tuvimos que ceder un poco”. “Yo tenía la ilusión de jugar aquí, con el esfuerzo de todos llegamos a un acuerdo”, ha aclarado.

El nuevo jugador del Sporting se entrenará este miércoles con sus nuevos compañeros. “Me encuentro bien, he jugado en pretemporada hasta noventa minutos en algún partido”. Saúl ha desvelado el contacto que tuvo antes de la presentación: “Una llamada de Alberto (García), que me ha hablado maravillas de este club. Alberto me dice que voy a disfrutar mucho aquí”.