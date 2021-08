"Todo el mundo me asegura que vengo a un gran club"

Tomeu Nadal ya habla como guardameta del Real Oviedo. El cancerbero balear ha firmado por dos temporadas con el club azul y competirá por el puesto con Joan Femenías. El meta, llega libre tras desvincularse del Albacete y este viernes ha sido presentado en el Carlos Tartiere.

¿CÓMO HAN SIDO LAS NEGOCIACIONES?

Ha sido cuestión de dos o tres días. Desde el primer momento, todo fueron facilidades. Es un proyecto que me ilusiona mucho. Es una ciudad y un club especial. Todo fue fácil para llegar a un acuerdo y poder venir.

RELACIÓN CON FEMENÍAS

Tenemos amistad desde hace años. Lo conozco de toda la vida. Estoy contento de coincidir con él y ver su progresión Sera una competencia sana. Los dos daremos el máximo para ayudar al equipo Lo importante es ver el beneficio del grupo. El día a día será llevadero. Intentaremos ayudar al equipo.

RECUERDOS DE LA PROMOCIÓN CON EL MALLORCA B EN EL TARTIERE

Ese día, con el Mallorca B, me quedé impactado. Veníamos de jugar con 1000 espectadores. Llegar a un estadio casi lleno, el impacto fue brutal. Ojalá pueda disfrutar de un ambiente igual o parecido durante estos dos años.

RECOMENDACIONES PARA VENIR AL REAL OVIEDO

He tenido varios compañeros que han estado aquí. Todo el mundo coincide en que vengo a un gran club y una gran ciudad. Me aseguran que vamos a estar muy bien, nos van a acoger de maravilla. El proyecto del club es una maravilla. Seguro que este será un gran año para todos. Es importante la vuelta del público, es el mejor fichaje para el club.

¿CÓMO SE ENCUENTRA ANTE EL INICIO DE COMPETICIÓN?

No he podido hablar con el entrenador. Soy consciente de que vengo a una altura de pretemporada avanzada. Quedan pocos días para empezar LaLiga y sé lo que conlleva. Estoy deseando entrenar con el grupo. Llevo dos meses solo, con un entrenador de porteros, y esa dinámica de equipo se echa de menos. Estoy deseando unirme.

Además, el director de Relaciones Institucionales del club azul, César Martín, también se ha pronunciado acerca del acuerdo de LaLiga con CVC y de cómo repercutirá eso en el Real Oviedo. "Ayer salió en los medios alguna información no oficial de ese acuerdo y de esas opciones. La posición como club, hemos de recabar toda la información y, después, el reparto en qué condiciones y parámetros, para ejecutarlo. Hay informaciones no son oficiales. Habrá una Junta próximamente donde se tratará el tema y donde estarán los responsables del club. Lo importante es tener la información para poder dar una opinión con criterio. Vemos que hay desigualdad en reparto y queremos ver en qué se basan para tener una justa opinión. El acuerdo se tiene que trasladar a la Junta. Hasta que no sea así, no será oficial y no sabremos los parámetros. Aún no es momento de hacer una valoración sin tener eso claro", apunta.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado