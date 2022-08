Toché: "El fichaje de Bolo es un acierto; me alegré mucho de que fuera el entrenador"

Toché afronta una nueva vida en el fútbol como director deportivo del Orihuela, club con el que espera ascender a Segunda RFEF. Desde la distancia, no se pierde ni un partido de 'su' Real Oviedo. El club que más le ha marcado en su carrera junto al Atlético de Madrid. El ex delantero azul atiende la llamada de Deportes COPE Asturias para hablar del nuevo Real Oviedo 2022-23.

Con lo tranquilo que estabas como futbolista en esta recta final de mercado y lo liado que estarás ahora.

La verdad que hay mucha diferencia. Antes iba dos o tres horas a entrenar y para casa. Ahora es 24 horas pendiente. Surgen muchos problemas y tienes que generar soluciones. Queremos que el club funcione, que el entrenador esté bien... Va de comerte 'marrones'.

Sigues pendiente del Oviedo. ¿Qué opinas sobre el nuevo proyecto con Bolo al frente?

Siempre he seguido al equipo. He dejado tanto allí que lo sufro también. El fichaje de Bolo es un acierto. Es conocedor de la categoría, compañero mío en el Numancia. Hablé este verano con él y ha ido con mucha ilusión. Creo que lo va a hacer muy bien. Los fichajes también han sido aciertos. ¿Los partidos? No está sucediendo mucho. El equipo parece que lo tiene controlado y en Segunda Divisón es tan importante hacer goles como que no te marquen. Ojalá vengan muchas victorias como la del otro día.

Dice Bolo que aún falta tiempo y trabajo para ver al Oviedo que quiere.

Es todavía muy pronto. No se ha cerrado el mercado y seguro que llega alguna incorporación más. Jugadores nuevos, entrenador nuevo... Bolo tiene las cosas muy claras y nos va a hacer disfrutar.

¿Qué recuerdo tienes de Bolo en Soria?

La verdad que fue un año espectacular, conseguimos el ascenso a Primera. Él ya nos transmitía que era el final de su carrera y a los jóvenes nos intentaba dar lecciones de cosas que le habían pasado a su carrera. Tengo muy buenos recuerdos de Bolo de aquella etapa en Soria. Me alegré mucho que fuera él el entrenador elegido para llevar al Oviedo.

Tantos años más tarde, uno es director deportivo y el otro entrenador.

El año pasado fiché a Omgba para el Orihuela, este año he firmado a Steven. En el fútbol conoces a mucha gente e intento llevarme bien con todo el mundo. En Oviedo tengo tantos buenos recuerdos que por eso recurro a ellos. A ver qué tal nos va.

Aquel Numancia tenía también a Sietes y a Boris.

No era un equipo con grandes estrellas pero hicimos un grupo y una piña impresionante. Subimos con un mes de antelación. Disfruté y tengo muy buenos recuerdos en Soria porque al año siguiente estábamos en Primera.

¿Qué te parece el cambio de Carso a Pachuca?

Conociendo al Grupo Carso, lo habrán dejado en las mejores manos. Por lo que he podido ver, Pachuca está muy implicado en el club. Quieren conocer el día a día y todo lo que lleva detrás el oviedismo y un gran club como es el Oviedo.

Algún año tendrá que disfrutar del playoff el Oviedo.

Lo del año pasado fue muy duro. Estuvo el playoff más cerca que nunca. En mis cuatro años no teníamos tantas opciones al final de temporada, aunque siempre estuvimos ahí. El equipo se lo merecía porque llegaba en un momento ascendente, en buen momento para jugar el playoff. Esperemos que algún día llegue ese playoff y disfrutar del Oviedo en Primera que para mí sería una alegría gigante.