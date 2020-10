José Ángel Ziganda ha analizado el mal momento del Real Oviedo antes del encuentro de este miércoles contra la UD Logroñés (21:30 horas, a las 21:00 en el TJA). “Estamos con ganas de que llegue el partido, con ganas de dar un paso adelante respecto a los dos últimos partidos. Con toda la moral del mundo”, ha comenzado el entrenador navarro.

Preguntado por el actual momento del equipo, Ziganda ha explicado: “No tiene nada que ver la situación en la que llegamos a la de hoy. No estamos, ni muchísimo menos, en esa situación. Es la octava jornada, hay tiempo para todo, para empezar a ganar más partidos y salir de donde estamos. El año pasado era sacar la cabeza como fuese. El recorrido de la temporada pasada fue muy intenso, por la situación en la clasificación, por las urgencias, por el confinamiento, por la acumulación de partidos... El grupo lo gestionó con madurez”.

Antes de empezar la temporada, Ziganda comparó esta plantilla con la anterior echando de menos a ciertos jugadores. “Hablé de números y estadísticas, y eso no se puede evitar, es así. Esta es nuestra plantilla, son los mejores, y la hemos confeccionado con la idea de que puede dar un buen resultado. Queremos mucho más Tenemos que confiar en ellos, porque trabajan bien. Lo están intentando, se ven rayos de sol de que el equipo quiere, de que no se desarma nunca, de que siempre está en los partidos... Tenemos nuetras dificultades para llegar, hacer ocasiones y concretar. Hay que creer, no porque sí, sino porque veo cómo trabajan. Si hay que decirles que se tiren de un barranco, se tiran, con esta gente se puede ir al frente con ellos. Es gente valiosa en la que creer”, ha valorado el entrenador.

Ziganda no ve tan lejos a su equipo de ser ese bloque sólido que caracterizó al Oviedo hace unos meses. “Son detalles. Del todo a la nada es que va un pelo... Son detalles. Echar por tierra el trabajo defensivo del día del Espanyol, que estuvimos casi perfectos, pues son detalles que se te van. Y echar por tierra el trabajo defensivo el otro día... Quitando una ocasión (del Leganés) en el primer tiempo... Luego es cierto que los goles son errores muy puntuales, se nos están yendo los partidos. Pero no solo por eso, luego podemos hacer más cosas en el otro lado. No se trata de culpar a nadie, pero son errores muy puntuales. En el sistema defensivo el equipo está muy organizado, muy comprometido, corren mucho, ayudan mucho, están juntos. ¿Mejorable? Sí, porque tenemos errores por los que se nos van los partidos. Se trata de ser mas perfectos”.

Los diez cambios de Butarque

“Esta (frase) es de Del Bosque. Lo bonito del fútbol es que todo el mundo habla, todo el mundo sabe, entiende y acierta. No, no me arrepiento, las decisiones se toman y con todas las consecuencias. Sabíamos que no podíamos cometer ni un error. Fue un partido muy igualado. Estoy muy contento con la actitud de la gente nueva que salió. Evidentemente, no jugamos bien, no me voy a engañar. Esa predisposición nos tiene que ayudar a mejorar. Estamos necesitados de puntos, no me voy a engañar, pero los equipos que mejoran, dan pasos y no se frenan son los que consiguen los obejtivos. Estamos para dar pasitos a pasitos, no para subir cuatro peldaños de repente”.

La suplencia de Femenías

“La explicación es que me gusta la gente que entrena muy bien. Evidentemente, estoy encantado con Femenías. Pero con tantos partidos entendí que..., no premiar, pero que Gabriel (Brazao) se estaba mereciendo participar. Tiene un gran nivel en el día a día. Me gusta la gente que entrena duro. Hay que mantenerles vivos. No es premiar, pero me da confianza que juegue uno u otro. Joan es un chico excepcional, hablé con él. Está en buen momento y va a estar plenamente concentrado en los partidos que juegue. Los dos tienen las mismas posibilidades de jugar (este miércoles). Me da igual uno que otro. Confío en los dos”.