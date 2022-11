'Tiempo de Opinión rojiblanco': el Sporting pierde dos puntos

Pablo González

“Se han perdido cuatro puntos. Haciendo lo más difícil, que es adelantarse”.

“Yo creo que pasa en todos los equipos. Y se ve con la carga de calendario que hay”.

“Los fallos de los porteros cuestan más. Es un error grave en un lunar que ya conocemos de Mariño, que es el juego aéreo. Cambiar los porteros cuesta bastante. No creo que haya ninguna decisión traumática”.

“Creo que da para hacer la goma. Y luego ya se verá al final de temporada. Igual es un poco optimista pero no hay que renunciar nada. Los cuatro puntos que perdiste te habrían metido ahí. Candidato candidato no lo veo”.

Marcos Martín

“A este equipo hay que exigirle más que el año pasado. Al Sporting se le escapan dos puntos. Un partido que estaba controlado y que tenía que caer del lado del Sporting se acaba empatando. Una imagen que no me gustó nada es que el árbitro añade un minuto más porque Mariño estaba perdiendo tiempo. No acabé contento”.

“Entiendo que es una cuestión de calendario. El debate surge cuando no se ganan los partidos. Si los delanteros hubiesen metido las que tuvieron o si Mariño no hubiera fallado, nadie hablaría de bajas. Luego ya podemos hablar de Djuka o de la plantilla. Yo creo que el equipo titular da para pelar por el Play Off, pero si se caen los titulares es una plantilla normalita”.

“Igual que a Guille Rosas le sirvió como toque sentarse en el banquillo. Veremos si le sirve a Djuka. A Mariño hay que estarle agradecido porque ha estado a un nivel sobresaliente, pero a día de hoy no está bien. Y el Sporting está perdiendo puntos por culpa de Mariño. No se acaba el mundo si Abelardo apuesta por Cuéllar”.

“Cuando tu delantero centro titular y al que le confías 15 goles empiece a enchufarlos, entiendo que los resultados empezarán a funcionar más. Djuka debería haber llevado algún gol más. Al Sporting hay que exigirle pelear por el Play Off”.