'Tiempo de Opinión rojiblanco': Jonathan Varane despierta interés en Inglaterra

El Real Sporting de Gijón ha regresado a la segunda posición de LaLiga Hypermotion después del triunfo en Tenerife. Los rojiblancos han regresado a la senda de la victoria después de cinco partidos sin ganar y miran ya al próximo partido en El Molinón, este próximo domingo (21:00 horas) ante el Racing de Ferrol.

Varane, nombre propio en el mercado de fichajes

Con el capítulo de entradas ya "cerrado", en palabras del presidente ejecutivo rojiblanco, David Guerra, todos los focos apuntan a una posible salida: Jonathan Varane. El jugador francés, como ha adelantado L'Equipe, cuenta con el interés de varios clubes de la Championship en sus servicios.

Deportes COPE Asturias ha podido confirmar la información del prestigioso diario francés. Varios clubes ingleses siguen a Varane, entre ellos Norwich y Queens Park Rangers, aunque todavía no hay ninguna oferta en firma en las oficinas de Mareo por el centrocampista francés.

En el capítulo de este lunes del 'Tiempo de Opinión rojiblanco', Marcos Martín y Javi Barrio dan su opinión acerca del triunfo del Sporting en Tenerife, si 'firman' o no el playoff de ascenso y también acerca de una hipotética oferta por Jonathan Varane.

"Yo no lo vendería. Si alguien se quiere gastar más de dos millones de euros en un jugador que apenas ha jugado en España, algo tendrá. Tiene jugadores por delante, por eso no está jugando, pero creo que es muy aprovechable para el Sporting. Esto no es el Sporting de hace diez años que necesitaba vender al primero por el que pusieran dinero", opina Marcos Martín.

Por su parte, Javi Barrio, periodista de El Comercio, cree que "Varane es un proyecto de jugador que, el día de mañana, podría ser candidato a un traspaso. Lo que 'falla' son los pocos minutos que está jugando. Es un jugador a cuidar y está llamado a hacer un buen traspaso el día de mañana. Dos millones es un traspaso alto, pero no de los más altos de los últimos años. A mí me cuesta verlo todavía".

ESCUCHA EL 'TIEMPO DE OPINIÓN ROJIBLANCO' EN DEPORTES COPE ASTURIAS