'Tiempo de Opinión rojiblanco' en #DCA: el VAR se cruza en el camino del Sporting

El empate del Sporting frente al Alavés (0-0) dejó mucha polémica con el VAR, que anuló un gol a Campuzano en el descuento. Un nuevo capítulo del 'Tiempo de Opinión rojiblanco' de los lunes en Deportes COPE Asturias.

Marcos Martín:



“Harto no. Al principio igual sí hartaba. Igual es más resignación. El cabreo en el campo era mayúsculo porque no sabías que estaba pasando”.

“Nos vendieron una moto que no es con la que estamos corriendo. La tecnología la está manejando el mismo que antes no sabía arbitrar. El arbitraje no está a la altura. El VAR ha venido a destapar las vergüenzas del nivel del arbitraje. Falla en cuestiones que son imperdonables. Me parece un escándalo”.

“Objetivamente no hay tiros a puerta del Sporting pero es un equipo distinto al de hace un mes. En frente estaba en Alavés y no solo es que compitiese, es que pudo haber ganado perfectamente”.

Juan de Álvaro:



“Yo el VAR lo quitaría ya. Se está cargando el fútbol. Y en este país se está aplicando de una manera infame. Hoy le ha tocado al Sporting.

“El problema es que una persona sigue tirando una línea. Cuando debería de haber una máquina y ya nos evitamos conflictos e interpretaciones. Cosas objetivas. A nivel informático es muy fácil. Si no van a acabar con el fútbol”.

“No creo que el árbitro tenga nada en contra del Sporting cuando pide jubilarse en El Molinón. Pero tienen una presión encima… Tienen que estar locos los árbitros ya”.

“El equipo está serio que era lo que más costaba. Está dando imagen de solvencia. De enero para acá parecía una deriva extraña en el Sporting. Parece que hubo una reacción y se ha encauzado todo. Que se están dando pasos”.