'Tiempo de opinión rojiblanco' en #DCA: La metamorfosis de Ramírez y la ilusión al alza

El Sporting ha conseguido la tercera victoria consecutiva como local y está en puestos de Play Off. El conjunto rojiblanco se ha ido transformando con el paso de los meses hasta dejar la sensación de que ahora es un equipo mucho más propio de la categoría. Un cambio en lo colectivo y en lo individual. Miguel Ángel Ramírez se ha ido adaptando y está consiguiendo interpretar mejor ahora que hace unos meses la situación y lo que demanda la competición. La última victoria del Sporting y la figura del técnico, a debate en el 'Tiempo de Opinión rojiblanco' de Deportes COPE Asturias con Andrés Menéndez y Marcos Martín.

La victoria de este domingo ante el Tenerife dispara de nuevo la ilusión en torno al equipo, apunta Andrés Menéndez: "Deja buenas sensaciones. El hecho de que haya un gol en la última jugada influye en la sensación de optimismo. Pero comparto con Ramírez que hay motivos para ilusionarse. Veo al equipo competir mucho mejor que la temporada pasada. Ese aprendizaje y esa capacidad de competir mejor se debe al aprendizaje de Ramírez con la competición y ese poso que ya tiene y la capacidad de adaptarte a la plantilla y a la categoría. Y veo una segunda faceta a destacar en el acierto de la parcela deportiva de apuntar a un mercado con bagaje, como con Rober Pier o Yáñez. Es lo que tiene tener tanto poso en la categoría. El Sporting de este año es muy distinto al de la temporada anterior".

Y es que, como apunta Marcos Martín, las sensaciones respaldan los resultados: "A este Sporting las sensaciones refuerzan a los resultados. Hoy lo vemos todo de color de rosa porque el equipo está en Play Off y volvió a ganar, pero los tres partidos de casa ha sido superior y ha merecido ganar. Si nos ceñimos a la Liga, el inicio está siendo bueno. Y si lo unimos a las expectativas de pretemporada, el inicio está siendo casi sobresaliente".

La metamorfosis del equipo es evidente, acompañada de un cambio también desde el banquillo, como asegura Andrés: "La pretemporada es un mero tránsito entre la no competición y la vuelta. Lleva a conclusiones que no tienen que ver con la realidad. Faltan jugadores... En México veías una idea distinta. Yo era escéptico e incluso pesimista, pero creo que hay situaciones que han sido muy acertadas, como el mercado nacional y otras que son fruto de la suerte o del encaje de la competición. Cali, Villalba o Djuka podían haber salido... El gran protagonista está siendo Ramírez. Le ha sabido dar la vuelta a la situación. Lo tenía muy difícil, con mucha crítica externa y está teniendo bastante cintura para entender como es la categoría. No reconozco al de enero viendo al de ayer. Parecen dos personas distintas".

En la misma línea se expresa Marcos Martín: "Al Sporting se le pedía que compitiese. Y ahora está compitiendo y a buen nivel. Yo rajé mucho de Ramírez. No es que haya sido que haya conseguido el éxito con su idea. Una crítica era falta de experiencia y ha ido aprendiendo y creciendo con el equipo. Los resultados aquí refuerzan. Creo que puede ir creciendo si el equipo sigue esta línea. Pero ojo, que así también comenzó el Sporting el año pasado y hace dos y luego acabó como acabó".