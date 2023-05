'Tiempo de Opinión rojiblanco' en COPE Asturias: salvación y balance de temporada

El Real Sporting consiguió la permanencia matemática a falta de una jornada para el final de LaLiga SmartBank con el empate en Ipurúa (2-2) frente a la SD Eibar. Un punto que deja al conjunto rojiblanco un año más en Segunda y supone el descenso directo del Málaga. Marcos Martín (COPE Asturias) y Jota Rodríguez (Diario AS) han analizado la salvación y la temporada en un nuevo capítulo del 'Tiempo de Opinión rojiblanco' en Deportes COPE Asturias.

A pesar de lograr la permanencia, para Marcos Martín no hay mucho que celebrar en el sportinguismo. "No hay nada que celebrar en el Sporting. Sabemos a lo que nos enfrentábamos después de la pasada temporada, pero parece que no ha servido de nada. Hay que hacer un balance muy profundo para no tropezar con la misma piedra". "Las permanencias se celebran en Primera. En Segunda División, el Sporting siempre ha aspirado a subir", apunta Jota.

La esperaza de la afición del Sporting es que el Grupo Orlegi corrija los errores de esta temporada para la 2023/24, aunque existen dudas. "Creo que no han hecho bien su trabajo. Vinieron para renovar un club y hemos visto exactamente lo mismo que el año pasado, pero pagando el doble", opina Marcos. "El futuro me genera muchas dudas. Vamos a ver el resultado que da el convenio con los clubes mexicanos. Creo que Pachuca se está adaptando mejor al fútbol español que Orlegi, a la vista están las decisiones", cree Jota Rodríguez.

Ambos piden que Miguel Ángel Ramírez no eluda su cuota de responsabilidad en la temporada del Sporting. "Los buenos entrenadores son capaces de sacar buenos rendimientos de plantillas mediocres", opina Jota, mientras que Marcos pone como ejemplo el ascenso de los Guajes con Abelardo. "El club estaba arruinado y los jugadores estaban sin cobrar. El club no funcionaba, pero el equipo subió. Había un buen entrenador y unos jugadores capaces de subir a Primera", sentencia.