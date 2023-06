'Tiempo de Opinión rojiblanco' en COPE Asturias: Izquierdoz y el ánimo de la afición

El Real Sporting de Gijón se mueve entre los primeros nombres del mercado, más vinculados a la 'Operación Salida' y la expectación de la afición con el nuevo proyecto del Grupo Orlegi para la temporada 2023/24. Con el nombre de Cali Izquierdoz de fondo, por el 'atasco' en su salida, y el descontento de un sector de la afición con las políticas deportivas y sociales del club, hablamos en el 'Tiempo de Opinión rojiblanco' en Deportes COPE Asturias con Javier Barrio (El Comercio) y Juan de Álvaro (presidente del Finetwork Gijón).

Javi Barrio.



“Deportivamente es un jugador que no le sobra al Sporting. Hay dos partes diferentes en la temporada. Con Abelardo tuvo un rendimiento notable y luego el cambio de entrenador el rendimiento se ve afectado por la forma de juego. Hay un criterio técnico y es una ficha alta. Por lo que en parte al club le puede venir bien para remodelar la plantilla. Todo estaba condicionado a la salida de Doria a Cruz Azul. Ahora hay que ver si hay otra fórmula para que se propicie esa salida”.

“El balón no ha entrado y hay decisiones cuestionables, como la de Jeraldino. Que es una decisión empresarial. No es habitual que un jugador que haya aportado tan poco se le vaya a hacer un contrato por tres temporadas. Orlegi no termina de sintonizar con la gente de la calle, con empresas, con el Ayuntamiento. Se ha trasladado un modelo tal cual desde México y creo que tienes que adaptarte a dónde estás. Hay cosas intocables, como el Sporting. Y a la gente si les tocas los símbolos reaccionan. Ahí tienen un objetivo por cumplir”.

Juan de Álvaro.

“Me parece todo una comedia. Roza la falta de respeto a lo que es el Sporting. El Sporting ha muerto. Esto es un grupo empresarial que maneja a su antojo. Colocan, traen… El delantero que les sobra te lo colocan y por el camino, el Sporting es la última mierda que cagó Pilatos. La desafección es absoluta. No voy a renovar. Pueden hacer con su juguete lo que quieran. No son capaces de atender las necesidades de la gente”.

“Ahora mismo es prácticamente imposible que renueve. A nivel del club hemos pedido algún favor y se nos da la espalda. Cosas de deporte base. Entonces la desafección que tengo es absoluta”.