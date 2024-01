'Tiempo de Opinión rojiblanco', en COPE Asturias: La falta de gol y la mala racha

El Real Sporting de Gijón se encuentra en una mala racha de resultados. Los rojiblancos, después de empatar frente al Huesca en El Molinón, suma cinco partidos sin ganar y un solo triunfo en los últimos ocho partidos.

La falta de gol, ¿principal problema?

En el capítulo de este lunes en Deportes COPE Asturias, analizamos en el 'Tiempo de Opinión rojiblanco' con Marcos Martín (COPE Gijón) y Javi Barrio (Diario El Comerio) el que, para la afición y para la dirección deportiva, es el principal problema del equipo de Miguel Ángel Ramírez esta temporada: el gol.

Cote y Obeng disputan un balón.LaLiga





"Para mí es el principal problema. La defensa no es un problema y el centro del campo hace que el equipo juegue bien, pero falta gol", opina Marcos Martín. Por su parte, Javi Barrio teme que sea algo que se alargue en el tiempo. "Me preocupa que la falta de gol se empiece a convertir en tendencia. Las sensaciones son buenas pero los resultados, que es de lo que vive el Sporting, no tanto".

Con el acuerdo por Mario González cerrado a falta de firma para que llegue cedido al Sporting con opción de compra en función de objetivos, los rojiblancos reforzarán su línea de ataque en busca del ascenso. "Creo que Ramírez es más consciente que nadie de que, con un delantero que metiera goles, este equipo podría estar junto al Leganés", cree Marcos Martín.

Para Javi Barrio, las declaraciones de Ramírez asegurando que ningún delantero marcará 20 goles en el Sporting es para "quitarle presión" a Mario González.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado