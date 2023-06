'Tiempo de Opinión rojiblanco' en COPE Asturias: a la espera de la 'revolución'

El Sporting comienza a moverse en el mercado, y este fin de semana ha anunciado varios movimientos. Primero la renovación de Jeraldino por las tres próximas temporadas. Y a los 15 minutos, la de Juan Otero. En el 'Tiempo de Opinión' del Sporting, analizamos la actualidad en Deportes COPE Asturias con Marcos Martín, periodista de COPE y Andrés Menéndez, periodista de La Nueva España.

La expectación es máxima de cara a un nuevo verano de planificación de Orlegi y el deseo de Marcos Martín es no repetir errores del pasado: “Todo más de lo mismo con la salvedad de que venían a regenerar el club y a generar ilusión. Y ha sido una temporada para olvidar. Sí con estos mimbres salió tan mal lo que hace pensar es que si repetimos, el resultado podría ser el mismo”. No espera grandes diferencias: “No sé si creéis que lo que pueda venir vaya a ser muy diferente de lo que ha venido en los últimos meses. Yo creo que no”.

Una opinión que comparte Andrés Menéndez: “Soy pesimista. El verano es largo, pero esa regeneración en la plantilla a lo que hay ahora mismo hay kilómetros de distancia. La propiedad vive un momento trascendental, por el fichaje de Jeraldino, la crítica externa hacia el entrenador y por la situación que se está viendo en la plantilla. La mejor noticia es el fichaje de Yáñez y la continuidad de Otero”.

El anuncio de la renovación de Jeraldino y acto seguido la de Otero deja en mal lugar al jugador mexicano para Marcos Martiín: “Dice mucho del departamento de comunicación. Si esto fuese una liga de comunicar estaría por arriba. Y dice muy poco de la confianza que se supone que venden con Jeraldino. Buscaban que se hablase poco. Me da un poco de lástima. Da la sensación que desde al propio club les avergüenza”.

Andrés Menéndez profundiza hablando sobre el modelo: “El departamento de comunicación del Sporting es Top en el fútbol profesional. Comunicar lo de Jeraldino es un marrón. Creo que se ha hecho de la mejor forma que se ha podido. No me parece que el de Otero sea un movimiento para que la gente vaya a renovar en masa. El Sporting tiene que hacer una reflexión profunda. El modelo americano no se puede cortar y pegar a la liga española”.