'Tiempo de Opinión': el Oviedo de Bolo no arranca

El Real Oviedo encajó una dolorosa derrota ante la UD Ibiza en el Carlos Tartiere. El equipo de Jon Pérez Bolo no está transmitiendo buenas sensaciones en su juego en este inicio de LaLiga SmartBank y ya acumula dos derrotas en casa en cuatro partidos disputados en el Tartiere. Xuan Fernández y Jorge Regadera analizan junto a Pablo Acebo y Borja García la 'resaca' de la derrota oviedista en la jornada 6.

"La conclusión es mala. Ha sido un partido inesperado porque contra el Levante el juego nos dejó a todos bastante satisfechos. La alineación me pareció rara, no entendí la entrada de Jimmy. El equipo no termina de encontrar la fórmula. Bolo sabe lo que quiere pero no es capaz de que el equipo le siga", opina Xuan desde La Nueva España.

Por su parte, Jorge Regadera, desde Positio Marketing Online, cree que "lo visto en Burgos y ante el Ibiza te tira abajo los planes y la ilusión de lo mostrado ante el Levante. El Oviedo es un equipo plano y previsible. Es todo poner centros, todos los rivales saben lo que va a hacer el Oviedo. Me parece especialmente decepcionante lo cómodos que están los rivales en el Carlos Tartiere. Eso no se lo puede permitir el Oviedo".

