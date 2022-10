'Tiempo de Opinión oviedista': terremoto en el Real Oviedo

El Grupo Pachuca ha tomado sus primeras grandes decisiones a nivel deportivo después de la derrota del Real Oviedo en Albacete. Jon Pérez Bolo y Tito Blanco han sido despedidos y el club busca ahora, a través de Agustin Lleida, un nuevo entrenador, con Álvaro Cervera como uno de los candidatos favoritos a suplir a Bolo.

Heri Frade:

“Estudiando un poco la situación, lo que hablábamos de los tiempos es lo que ha afectado el proyecto. Ha salido mal porque las decisiones estructurales se ha hecho en un momento en el que la maquinaria deportiva está en máximo funcionamiento. Van a tomar las decisiones ahora. Viene mal partido desde que Rubén Reyes deja al Oviedo “tirado”. Es el primer tiempo que se maneja mal. El cambio accionarial llega en un momento que no oes bueno. Y creo que eso nos está lastrando”.

“Había quedado casi como un secretario técnico, como un brazo ejecutor. Y no sé hasta que punto eso tenía visos de seguir en el timepo. A ver si Pachuca es capaz de terminar con el 'delay' de tener la propiedad en el oto lado charcho. A ver si se van acortando plazos. Hay que traer... o no un director deportivo y trabajar en el mercado de invierno. El miedo que tenía, porque no sé como funciona Pachuca. Me parece esencial que el próximo entrenador del Oviedo conozca la categoría. Y los nombres que están saliendo me valen. Me vale Cervera”.

Sergio Fernández:

“Creo que ha sido valiente el club. Cuando sale Rubén Reyes y el cambio de propiedad, Pachuca empezó a hacer cambios y se les ha caído todo abajo. Se agradece la valentía. Son los que están poniendo el dinero. Los dos a la vez. Son cosas muy difíciles de ver en el fútbol”.

“A mí Cervera me vale también. Creo que en la situación del Oviedo es un perfil muy bueno. Era el camino normal. Lo que no puede sonar a la vez es Jémez y Cervera. Tiene que haber un criterio”.

“Pensar en lo que ellos han hecho bien en México. Escuchar aquí, pero no volverse locos a o que dicen en las redes sociales. Le pasaba mucho a Carso”.