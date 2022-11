'Tiempo de opinión oviedista': pesadilla en el descuento en El Toralín

Xuan Fernández (La Nueva España)

“El partido estuvo en todo momento donde quería Cervera. Pero un centro bueno y un buen remate… Este Oviedo es el que quiere Cervera. No engaña a nadie. Se va la victoria por una jugada aislada. La mala suerte persigue al Oviedo”.

“Es un fallo tirarlo así. Bastón falló alguno. Si hay otro penalti creo que bastón lo tirará. Uno de los problemas que veía al Oviedo era en estado de forma de Bastón y el otro día le vi muy metido. Espero que no le afecte ese fallo”.

“Yo creo que Cervera va a encontrar la forma definitiva. Veo al equipo mejorado. Pero el punto duele. El peligro es que pese en lo anímico. No es que sea mal punto, pero teniéndolo tan cerca… No me imagino al Oviedo de Cervera pasándolo mal”.

Jorge Regadera (Positio Marketing Online)

“Yo creo que el Oviedo que quiere Cervera es el de la segunda parte. Y dice que es más cosa de los jugadores. La sensación es que los jugadores entienden el mensaje. Saben lo que tienen que hacer. Tengo la sensación de que el estado físico empieza a ser mejor. Bastón hace el mejor partido y creo que tiene que ver con eso. El equipo avanza y tiene la capacidad de rehacerse”.

“La temporada pasada hubiera cambiado el lanzador. Me generaba dudas. Once de 15 son bastantes fallos. En esta temporada un equipo que era un desastre había metido tres penaltis que daban nueve puntos. Yo creo que se equivocó el otro día pero dudo”.