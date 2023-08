'Tiempo de Opinión oviedista' en COPE Asturias: ¿Ha mejorado la plantilla del Oviedo?

A las puertas de la nueva temporada 2023/24, ya en el mes de agosto, el Real Oviedo prepara en España, después de la gira en México, el debut liguero en Tenerife el próximo 14 de agosto. Finalizará su preparación frente a Racing de Ferrol y SD Ponferradina, antes de comenzar lo oficial.

Con la plantilla prácticamente cerrada, a falta de un mediocentro y un lateral derecho, debatimos acerca de las declaraciones de Dani Calvo sobre la plantilla. "No veo una mejora sustancial de la plantilla", dijo el central oviedista. ¿Mejora o no su plantel el Real Oviedo con respecto a la pasada temporada? ¿Qué fichajes ilusionan y cuáles no? ¿Se echará de menos a los Borja Sánchez, Raúl Moro o Sergi Enrich?

Escucha un nuevo capítulo del 'Tiempo de Opinión oviedista' en Deportes COPE Asturias, con Pablo Acebo, Sergio Fernández y Nacho Azparren.